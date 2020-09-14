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Здоровье / Общество

"Таблетку от страха" придумали в России. Аналогов в мире нет

19:22 14.09.2020 Фото: из открытых источников
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Уникальный прибор "Кардиоскрин", разработанный учеными Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ, предназначен для самостоятельной быстрой диагностики состояния сердца и сосудов. Для тех, кто боится не заметить патологию сердца.

Таблетку от страха придумали в России. Аналогов в мире нет
Прибором могут заинтересоваться транспортные компании и авиаперевозчики

Об устройстве, у которого нет аналогов в мире, рассказал Александр Красичков, профессор кафедры радиотехнических систем ЛЭТИ.

"Кардиоскрин" — это небольшой (ширина — всего пять сантиметров, а масса — 80 граммов) прибор, который регистрирует электрокардиосигнал и передает показатели в смартфон (планшет, компьютер), где они обрабатываются специальным программным обеспечением. Если алгоритмы обнаруживают, что сердечно-сосудистая система пациента находится в неудовлетворительном состоянии, то устройство издает предупреждающий звуковой сигнал.

"Кардиоскрин — это своеобразная таблетка от страха. Люди, которые живут с патологиями сердечно-сосудистой системы, обоснованно волнуются о состоянии своего здоровья, и боятся, что их недуг будет развиваться, а они не заметят этого. Наш прибор избавляет от таких страхов", — заявил Красичков.

Ученый отметил, что прибором могут заинтересоваться транспортные компании и авиаперевозчики, плюс, интерес к устройству уже выразили военные, которые познакомились с разработкой на форуме "Армия-2020". Здесь прибор был признан весьма актуальным для российских Вооруженных сил.

Источник: planet-today

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