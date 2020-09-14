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Как поесть шашлыков на природе и не спалить дачу?

19:25 14.09.2020
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В осеннюю теплую погоду бердчане используют время для пикников. Им нужно помнить несколько простых правил, чтобы не случилось беды.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Юрий:

-Пожароопасный, осенний период в садовых обществах Как показывает многолетний опыт, осенью, с наступлением сухой теплой погоды, возрастает количество пожаров, связанных с разведением костров гражданами, отдыхающими на природе, а также, сжигающими сухую ботву, траву и мусор, образовавшихся в период осенней уборки приусадебных участков, что увеличивает риск возникновения пожаров на территории садовых обществ.

Необходимо запомнить и неукоснительно соблюдать ряд простых требований:

- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы;

- запрещается на территориях садоводства или огородничества устраивать свалки горючих отходов.

- расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз.постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м.

- не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений.

- в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщайте в единую службу спасения по телефону 112, или в пожарную охрану по номеру 101, 01, незамедлительно эвакуироваться на безопасное расстояние и принять посильные меры к тушению пожара первичными средствами.

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