Что болит после прививки от коронавируса новосибирского "Вектора"

Первую партию вакцины Центра "Вектор" планируется выпустить в ноябре, после регистрации препарата. Он стал второй разработанной в России вакциной от коронавируса.

Стало известно о болях после испытаний российской вакцины от COVID-19

После повторной вакцинации препаратом, разработанным в центре «Вектор», шестеро добровольцев из ста испытали боли. Об этом сообщил заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии центра Ильназ Иматдинов, передает ТАСС в понедельник, 14 сентября.

«У всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител. Лишь шесть человек пожаловались на боль в месте введения, буквально за пару дней данная проблема была решена сама собой», — сказал он.

По словам Иматдинова, первую партию вакцины от коронавируса планируется выпустить в ноябре, после регистрации препарата.

Препарат центра «Вектор» стал второй разработанной в России вакциной от коронавируса. О регистрации в России первой в мире вакцины 11 августа объявил президент Владимир Путин, производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация