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Новые правила сдачи экзамена на водительские права введены с 1 апреля 2021 года

19:34 14.09.2020 Фото: Flickr
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В МВД подготовили новую редакцию административного регламента, устанавливающего правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. В частности, исключаются отдельные тесты на закрытых площадках.

Новые правила сдачи экзамена на водительские права введены с 1 апреля 2021 года
Проект нового регламента упрощает процедуру подачи заявления

Соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что практические экзамены на легковых и грузовых автомобилях, а также автобусах теперь будут принимать только в «условиях реальной дорожной обстановки».

Таким образом, вместо привычного экзамена по схеме «площадка+город» кандидатов будет ждать единый практический тест с использованием закрытых территорий, а также улиц и дорог с малоинтенсивным движением. На них сотрудники смогут проверять у экзаменуемых те же навыки, что и на обычной площадке. Закрытые площадки оставят только для экзаменов на получение прав категории В1 (мотоциклы и трициклы).

Плюс ко всему в МВД вводят новую систему оценок навыков и ошибок кандидатов. К примеру, теперь непристегнутый ремень или разговор по телефону во время езды будет основанием для прекращения экзамена.

Кроме того, проект нового регламента упрощает процедуру подачи заявления. Теперь его будут самостоятельно заполнять сотрудники Госавтоинспекции. Самому же кандидату в водители останется только расписаться.

Источник: autonews

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