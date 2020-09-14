Кому и на сколько продлил выплаты Мишустин? Постановления

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом, продлены на сентябрь. Также государство продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Для них выплаты продлены до середины октября. Постановления об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, которые на фоне распространения новой коронавирусной инфекции находятся в зоне особого риска, распорядился Президент Владимир Путин. Средства для этого выделяются из резервного фонда Правительства.

О решении продлить выплаты Михаил Мишустин сообщил на первом осеннем заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В России уже снята большая часть ограничительных мер. Однако нужно помнить, что угроза заражения коронавирусом остаётся, отметил Михаил Мишустин. Он обратил внимание на важность соблюдения мер предосторожности: ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Подписанными документами внесены изменения в постановление Правительства от 12 апреля 2020 года №484 и постановление Правительства от 15 мая 2020 года №681.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2020 г. № 1381

МОСКВА

О внесении изменения в пункт 3 Правил предоставления в 2020 году

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета



бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансовогообеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервногофонда Правительства Российской Федерации, в целяхсофинансирования в полном объеме расходных обязательствсубъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлениивыплат стимулирующего характера за выполнение особо важныхработ медицинским и иным работникам, непосредственноучаствующим в оказании медицинской помощи гражданам,у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :В пункте 3 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации, источником финансового обеспечения которых являютсябюджетные ассигнования резервного фонда Правительства РоссийскойФедерации, в целях софинансирования в полном объеме расходныхобязательств субъектов Российской Федерации, возникающих приосуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особоважных работ медицинским и иным работникам, непосредственноучаствующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которыхвыявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля2020 г. № 484 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иныхмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечениякоторых являются бюджетные ассигнования резервного фондаПравительства Российской Федерации, в целях софинансированияв полном объеме расходных обязательств субъектов РоссийскойФедерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующегохарактера за выполнение особо важных работ медицинским и инымработникам, непосредственно участвующим в оказании медицинскойпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекцияCOVID-19" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020,№ 16, ст. 2596; № 21, ст. 3262; № 27, ст. 4214), слова "в апреле - августе"заменить словами "в апреле - сентябре".Председатель ПравительстваРоссийской Федерации М.Мишустин

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2020 г. № 1392



МОСКВАО внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году иныхмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации, источником финансовогообеспечения которых являются бюджетные ассигнованиярезервного фонда Правительства Российской Федерации, в целяхсофинансирования расходных обязательств субъектов РоссийскойФедерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующегохарактера за особые условия труда и дополнительную нагрузкуработникам стационарных организаций социального обслуживания,стационарных отделений, созданных не в стационарных организацияхсоциального обслуживания, оказывающим социальные услугигражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекциейПравительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правилапредоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,источником финансового обеспечения которых являются бюджетныеассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РоссийскойФедерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующегохарактера за особые условия труда и дополнительную нагрузкуработникам стационарных организаций социального обслуживания,стационарных отделений, созданных не в стационарных организацияхсоциального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам,у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групприска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденныепостановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г.№ 681 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иныхмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечениякоторых являются бюджетные ассигнования резервного фондаПравительства Российской Федерации, в целях софинансированиярасходных обязательств субъектов Российской Федерации пофинансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особыеусловия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарныхорганизаций социального обслуживания, стационарных отделений,созданных не в стационарных организациях социального обслуживания,оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новаякоронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новойкоронавирусной инфекцией" (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2020, № 21, ст. 3264; № 27, ст. 4228).2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Председатель ПравительстваРоссийской Федерации М.МишустинУТВЕРЖДЕНЫпостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 10 сентября 2020 г. № 1392И З М Е Н Е Н И Я,которые вносятся в Правила предоставления в 2020 году иныхмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации, источником финансовогообеспечения которых являются бюджетные ассигнованиярезервного фонда Правительства Российской Федерации, в целяхсофинансирования расходных обязательств субъектов РоссийскойФедерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующегохарактера за особые условия труда и дополнительную нагрузкуработникам стационарных организаций социального обслуживания,стационарных отделений, созданных не в стационарных организацияхсоциального обслуживания, оказывающим социальные услугигражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией1. В пункте 3 слова "по 15 сентября 2020 г." заменить словами"по 15 октября 2020 г.".2. В пункте 5 слова "по 15 июня 2020 г." заменить словами"по 15 октября 2020 г.".