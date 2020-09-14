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Кому и на сколько продлил выплаты Мишустин? Постановления

19:54 14.09.2020 Фото: ГД
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На заседании правительства на прошлой неделе кабинет министров выделил на эти цели почти 2 миллиарда рублей.

Кому и на сколько продлил выплаты Мишустин? Постановления
Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом, продлены на сентябрь. Также государство продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Для них выплаты продлены до середины октября. Постановления об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, которые на фоне распространения новой коронавирусной инфекции находятся в зоне особого риска, распорядился Президент Владимир Путин. Средства для этого выделяются из резервного фонда Правительства.

О решении продлить выплаты Михаил Мишустин сообщил на первом осеннем заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В России уже снята большая часть ограничительных мер. Однако нужно помнить, что угроза заражения коронавирусом остаётся, отметил Михаил Мишустин. Он обратил внимание на важность соблюдения мер предосторожности: ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Подписанными документами внесены изменения в постановление Правительства от 12 апреля 2020 года №484 и постановление Правительства от 15 мая 2020 года №681.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 сентября 2020 г. № 1381
МОСКВА
О внесении изменения в пункт 3 Правил предоставления в 2020 году
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях
софинансирования в полном объеме расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ медицинским и иным работникам, непосредственно
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
В пункте 3 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2020 г. № 484 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
2
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция
COVID-19" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020,
№ 16, ст. 2596; № 21, ст. 3262; № 27, ст. 4214), слова "в апреле - августе"
заменить словами "в апреле - сентябре".
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 сентября 2020 г. № 1392

МОСКВА
О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
работникам стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
работникам стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях
2
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г.
№ 681 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по
финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных
организаций социального обслуживания, стационарных отделений,
созданных не в стационарных организациях социального обслуживания,
оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2020, № 21, ст. 3264; № 27, ст. 4228).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 сентября 2020 г. № 1392
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила предоставления в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
работникам стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
1. В пункте 3 слова "по 15 сентября 2020 г." заменить словами
"по 15 октября 2020 г.".
2. В пункте 5 слова "по 15 июня 2020 г." заменить словами
"по 15 октября 2020 г.".

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