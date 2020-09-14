Перевернулась на крышу "Газель" с пассажирами на трассе Р-256 в Новосибирской области

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. На месте работают пожарные и полиция. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Черепановском районе перевернулся микроавтобус

На трассе Р-256 при движении в сторону Новосибирска опрокинулась ГАЗель. На месте аварии работают пожарные и полиция.

«На 95-м километре трассы Р-256 около 19 часов 14 сентября водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В салоне находились четыре человека, они не пострадали. Подробности случившего уточняются», — рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на Чуйском тракте в Черепановском районе.