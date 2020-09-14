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Перевернулась на крышу "Газель" с пассажирами на трассе Р-256 в Новосибирской области

20:19 14.09.2020 Фото: АСТ-54
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Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. На месте работают пожарные и полиция. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Перевернулась на крышу Газель с пассажирами на трассе Р 256 в Новосибирской области
В Черепановском районе перевернулся микроавтобус

На трассе Р-256 при движении в сторону Новосибирска опрокинулась ГАЗель. На месте аварии работают пожарные и полиция.

«На 95-м километре трассы Р-256 около 19 часов 14 сентября водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В салоне находились четыре человека, они не пострадали. Подробности случившего уточняются», — рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на Чуйском тракте в Черепановском районе.

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