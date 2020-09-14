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Россия даст кредит на $1,5 млрд Белоруссии. Об этом договорились в Сочи Путин и Лукашенко

20:25 14.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент РФ рассчитывает, что информация о российском кредите Минску отразится на финансовых рынках

Россия даст кредит на $1,5 млрд Белоруссии. Об этом договорились в Сочи Путин и Лукашенко
Россия и Белоруссия договорились о предоставлении Минску кредита на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Он отметил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее провел в Минске успешные переговоры по всем направлениями взаимодействия двух стран, в том числе в финансовой сфере.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит [в размере] $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал российский лидер.

Путин рассчитывает, что информация о российском кредите Белоруссии отразится на финансовых рынках. "Не случайно упомянул кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруссии, надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках", - заметил российский лидер.

В конце августа Лукашенко сообщал, что Белоруссия проведет с РФ переговоры о рефинансировании госдолга республики на $1 млрд. Глава Минфина РФ Антон Силуанов позднее говорил, что на уровне финансовых ведомств отрабатываются условия и объем кредита.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов ранее отмечал, что всего в текущем году страна должна выплатить около $3,6 млрд по валютному госдолгу, из них $2 млрд уже выплачены. По данным Минфина республики, по состоянию на июль 2020 года внешний долг Белоруссии составил $18 млрд.

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От редакции

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Аноним, 14 сентября 2020 20:45
Ура-а-а!
Поросёнок Пётр, 14 сентября 2020 21:28
Естественно безвозвратный, ну ничего, народ оплатит все прихоти несменяемых президентов и Мадуро накормим и Ассада и Лукашенку, нам же ничего не жалко, последнюю рубаху с себя снимем.

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