Жёсткое столкновение двух «Тойот» у поклонного креста на въезде в Бердск обошлось без пострадавших
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Жёсткое столкновение двух «Тойот» у поклонного креста на въезде в Бердск обошлось без пострадавших

8:45:519/14/2020
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Водитель авто с армянскими госномерами грубо нарушил правила дорожного движения.

Авария на бердском участке федеральной трассы Р-256 произошла сегодня, 14 сентября, около 17 часов. Столкнулись две «Тойоты Камри». Оба авто, по словам аварийного комиссара Анатолия Сироткина, двигались в сторону Искитима. Сразу за поклонным крестом водитель «Тойоты», отличительной чертой которой являются регистрационные номера республики Армения, решил развернуться через двойную сплошную линию разметки, что является грубейшим нарушением ПДД.

— Я шёл за ним по крайнему левому ряду, — поясняет правоохранителям водитель второй «Тойоты», житель Искитима. – Он пошёл на разворот из правого ряда.

В результате жёсткого удара автомобиль с армянскими номерами развернуло на дороге и отнесло к придорожному столбу. «Догнавшая» её «Тойота» вылетела на встречку с разбитым в хлам передком. К счастью, встречных авто на трассе перед машинами участников ДТП не оказалось.

На месте происшествия, по словам очевидцев, побывали экипажи пожарной службы и скорая медицинская помощь из Бердска.

Как пояснил сайту «Свидетель» Анатолий Сироткин, у одной из «Тойот» после столкновения «задымился мотор».

— Но, как оказалось, за «дым» в горячке событий люди, вызывавшие оперативные службы, приняли парящий антифриз, — пояснил Сироткин. — Медики «скорой» осмотрели участников аварии. Госпитализация никому не потребовалась.

Источник: svidetel24.info

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