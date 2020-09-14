Жёсткое столкновение двух «Тойот» у поклонного креста на въезде в Бердск обошлось без пострадавших

Водитель авто с армянскими госномерами грубо нарушил правила дорожного движения. Авария на бердском участке федеральной трассы Р-256 произошла сегодня, 14 сентября, около 17 часов. Столкнулись две «Тойоты Камри». Оба авто, по словам аварийного комиссара Анатолия Сироткина, двигались в сторону Искитима. Сразу за поклонным крестом водитель «Тойоты», отличительной чертой которой являются регистрационные номера республики Армения, решил развернуться через двойную сплошную линию разметки, что является грубейшим нарушением ПДД. — Я шёл за ним по крайнему левому ряду, — поясняет правоохранителям водитель второй «Тойоты», житель Искитима. – Он пошёл на разворот из правого ряда. В результате жёсткого удара автомобиль с армянскими номерами развернуло на дороге и отнесло к придорожному столбу. «Догнавшая» её «Тойота» вылетела на встречку с разбитым в хлам передком. К счастью, встречных авто на трассе перед машинами участников ДТП не оказалось. На месте происшествия, по словам очевидцев, побывали экипажи пожарной службы и скорая медицинская помощь из Бердска. Как пояснил сайту «Свидетель» Анатолий Сироткин, у одной из «Тойот» после столкновения «задымился мотор». — Но, как оказалось, за «дым» в горячке событий люди, вызывавшие оперативные службы, приняли парящий антифриз, — пояснил Сироткин. — Медики «скорой» осмотрели участников аварии. Госпитализация никому не потребовалась.
Водитель авто с армянскими госномерами грубо нарушил правила дорожного движения.
Авария на бердском участке федеральной трассы Р-256 произошла сегодня, 14 сентября, около 17 часов. Столкнулись две «Тойоты Камри». Оба авто, по словам аварийного комиссара Анатолия Сироткина, двигались в сторону Искитима. Сразу за поклонным крестом водитель «Тойоты», отличительной чертой которой являются регистрационные номера республики Армения, решил развернуться через двойную сплошную линию разметки, что является грубейшим нарушением ПДД.
— Я шёл за ним по крайнему левому ряду, — поясняет правоохранителям водитель второй «Тойоты», житель Искитима. – Он пошёл на разворот из правого ряда.
В результате жёсткого удара автомобиль с армянскими номерами развернуло на дороге и отнесло к придорожному столбу. «Догнавшая» её «Тойота» вылетела на встречку с разбитым в хлам передком. К счастью, встречных авто на трассе перед машинами участников ДТП не оказалось.
На месте происшествия, по словам очевидцев, побывали экипажи пожарной службы и скорая медицинская помощь из Бердска.
Как пояснил сайту «Свидетель» Анатолий Сироткин, у одной из «Тойот» после столкновения «задымился мотор».
— Но, как оказалось, за «дым» в горячке событий люди, вызывавшие оперативные службы, приняли парящий антифриз, — пояснил Сироткин. — Медики «скорой» осмотрели участников аварии. Госпитализация никому не потребовалась.