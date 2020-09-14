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Навального отключили от ИВЛ в берлинской клинике Charite

20:41 14.09.2020 Фото: С сайта Навального
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В больнице также отметили, что пациент становится все более мобильным и уже встает с постели.

Навального отключили от ИВЛ в берлинской клинике Charite
Немецкие врачи отключили Навального от ИВЛ

Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться, его полностью отключили от аппарата ИВЛ, сообщила пресс-служба берлинской клиники Charite.

В больнице также отметили, что пациент становится все более мобильным и уже встает с постели.
20 августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.

Позже его перевезли в Германию, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.

Сегодня немецкое правительство сообщило, что запросило поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального, а лаборатории Швеции и Франции подтвердили данные германских коллег.

Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

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