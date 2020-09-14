Лишилась большинства "Единая Россия" после выборов 13 сентября 2020 в горсовете Новосибирска

Партия власти получит 22 или 23 места из 50 в городской Думе. В предыдущем созыве депутатского корпусы единороссов было на 10 больше. Оппозиционеры, в том числе от коалиции "Новосибирск-2020", побеждают в 13 округах.

"Единая Россия" потеряла большинство в горсовете Новосибирска

Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 22 или 23 места из 50, следует из данных на сайте избиркома Новосибирской области.

В горсовете Новосибирска шестого созыва было также 50 депутатов. Но тогда из них 32 были выдвинуты партией "Единая Россия", 12 — КПРФ, два – ЛДПР, один — партией "Справедливая Россия", также в составе созыва было три самовыдвиженца.

По предварительным данным облизбиркома, единороссы одерживают победу в 23 округах, кандидаты от КПРФ — в восьми, ЛДПР — в четырех. Самовыдвиженцы, среди которых есть представители оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020", побеждают в 13 округах. Еще два места поделили представители партий "Родина" и "Зеленые".

На пресс-конференции в понедельник глава облизбиркома Ольга Благо подтвердила, что предварительные данные по выборам в горсовет действительно определены. Пока, по ее словам, нет ясности лишь по одному округу — округу № 35 в Октябрьском районе Новосибирска, где развернулась борьба между самовыдвиженцем, студентом Вячеславом Якименко, и единороссом, вице-спикером горсовета шестого созыва Евгением Яковенко.

На одном из участков этого округа возникли претензии к работе к участковой комиссии, однако, как заявила Благо, члены территориальной и городской муниципальной комиссий нарушений не выявили.

В результате итоги голосования внесли в систему ГАС "Выборы".

Глава облизбиркома также рассказала об инциденте на заседании, на котором кандидаты могут подавать жалобы.

"Пока не определены результаты, но по той информации, которая мне поступает, кандидат с группой поддержки фактически ведет себя недостойно, громогласно обвиняя участковую и территориальную избирательную комиссию в каких-то подтасовках, не представляя при этом никаких фактических данных", — сказала Благо, не уточнив, о ком именно идет речь.