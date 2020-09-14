Тело Ленина не тронут: Отменили конкурс на использование мавзолея архитекторы Москвы

"При нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс. В ближайшие года точно его не повторим", сожалеют проектировщики.

Союз архитекторов России отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Союза архитекторов Николай Шумаков.

«Буквально час назад мы приняли решение закрыть этот конкурс. Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться», - сказал Шумаков.

По его словам, изначально конкурс нес идею сохранения Мавзолея и проводился только на тот случай, если тело будет вынесено.

«Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс. В ближайшие года точно его не повторим. Чтобы восстановиться, нужно пятилетку потратить на это, я давно столько негатива в жизни не получал», - добавил Шумаков.

Ранее Союз архитекторов России открыл всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной Площади. Участникам конкурса предлагалось разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, а также организовать маршрут, связующий здание на ул. Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади. К участию приглашались студенты, архитекторы, художники, дизайнеры. Цель конкурса, по словам организаторов, состоит в том, чтобы создать банк идей по ре-использованию Мавзолея - безусловного шедевра архитектуры ХХ века.