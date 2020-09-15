83-летний Папа Римский назвал секс "Божественным удовольствием"

При этом Папа Франциск отметил, что церковь осуждает «бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие», но принимает человечное, простое и нравственное.

Папа Римский Франциск назвал секс и еду «божественными» удовольствиями, которые являются полезными для здоровья

По его мнению, получаемое наслаждение полезно для здоровья человека.

Папа Римский Франциск назвал секс и еду «божественными» удовольствиями, которые являются полезными для здоровья.

Недавно в Италии поступила в продажу книга «TerraFutura. В ней изложены беседы с Папой Франциском об интегральной экологии». Автор книги - журналист и активист-эколог Карло Петрини. Также он является основателем движения Slow Food, оно противостоит системе быстрого питания, пропагандируя выбор качественных продуктов питания и получение наслаждения от еды, которая полезна для людей, выгодна для производителей и не приносит вреда планете.



Как пишет издание Insider, в разговоре с Петрини 83-летний понтифик называет секс с любимым человеком и хорошую еду «божественными» удовольствиями. По его мнению, наслаждение, получаемое от приема пищи, полезно для здоровья человека, а секс делает любовь более красивой и способствует продолжению рода.

«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное… Удовольствие от еды и сексуальное удовольствие приходят от Бога», — заявил глава Римско-католической церкви.

При этом Папа Франциск отметил, что церковь осуждает «бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие», но принимает человечное, простое и нравственное.

Источник: znaj.ua