83-летний Папа Римский назвал секс "Божественным удовольствием"

По его мнению, получаемое наслаждение полезно для здоровья человека.
Папа Римский Франциск назвал секс и еду «божественными» удовольствиями, которые являются полезными для здоровья.
Недавно в Италии поступила в продажу книга «TerraFutura. В ней изложены беседы с Папой Франциском об интегральной экологии». Автор книги - журналист и активист-эколог Карло Петрини. Также он является основателем движения Slow Food, оно противостоит системе быстрого питания, пропагандируя выбор качественных продуктов питания и получение наслаждения от еды, которая полезна для людей, выгодна для производителей и не приносит вреда планете.
«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное… Удовольствие от еды и сексуальное удовольствие приходят от Бога», — заявил глава Римско-католической церкви.
При этом Папа Франциск отметил, что церковь осуждает «бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие», но принимает человечное, простое и нравственное.
Источник: znaj.ua