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Воспитательница хватала за руки и дергала за волосы детей в детском саду

19:04 15.09.2020 Фото: pixabay.com
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"Просто страшно, что в наших дошкольных учреждениях работают вот такие люди!!!" - закончила сообщение женщина.

Воспитательница хватала за руки и дергала за волосы детей в детском саду
Воспитательница детского сада издевалась над детьми

Заведующая детского сада обещала разобраться
Воспитательница детского сада издевалась над детьми. Об этом рассказала пользовательница Анна Фурса на странице "Батьки SOS" в соцсети Facebook.

Сообщается, что 9 сентября, в городе Мариуполь, в центральном районе города, проходя мимо детского сада "Красная шапочка" женщина с мужем стали свидетелями того, как воспитательница грубо себя вела по отношению к детям во время занятия на площадке.

"Мальчиков хватала за руки, а одну из девочек схватила за волосы (девочка с длинными волосиками и хвостиком ) и начала ее дергать и трясти." - указано в сообщении.

Муж женщины сразу же подошел к ограждению и сделал воспитательнице замечание пригрозив, что вызовет полицию. Она испугалась, отпустила ребенка, извинилась и сказала, что больше так делать не будет.

Женщина призналась, что детский сад находится рядом с ее домом и после рождения ребенка они с мужем стали на очередь в это заведение. Поэтому она была шокирована увиденным, В связи с этим они пошли к заведующей и рассказали о произошедшем.

"Вместе с заведующей мы вышли во двор и она пошла к воспитателю ( к сожалению не удалось выяснить Ф.И.О. "главной героини" происходящего ) на участок. Не знаю, что и как заведующая говорила воспитателю , но очень хотелось бы верить , что как минимум напомнила что они педагоги и так вести себя просто недопустимо." - добавила Анна.

После этого, в телефонном режиме, женщина уведомила городской департамент образования о произошедшем. Там обещали разобраться и более не допустить подобного.

"Просто страшно, что в наших дошкольных учреждениях работают вот такие люди!!!" - закончила сообщение Анна.

Источник: znaj.ua

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