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Деньги / Общество

Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем

14:20 15.09.2020 Фото: pixabay.com
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Семьям, которые претендуют на выплаты, необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты или МФЦ. Именно там можно узнать о возможности получения пособия.

Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем
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Сюжет: Все пособия Путина
Кто из россиян получит 50 000 рублей от государства? Деньги полагаются не всем

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Россияне смогут получить новое пособие от государства. Правда, правом на него обладает определенная категория граждан. Об этом сообщает primpress.ru.

Рассчитывать на дополнительные крупные выплаты в 50 тысяч рублей с июня текущего года могут имеющие право на материнский капитал семьи.

Сообщается, что они полагаются тем семьям, в которых второй и последующие дети родились или были усыновлены до конца 2016 года. Кроме того, рассчитывать на пособие смогут те, у кого ребенок появился с начала 2017 до 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что многие семьи до сих пор не воспользовались материнским капиталом. Сейчас у них есть возможность получить часть средств. Правда, если такая программа предусмотрена в регионе.

— Если семья уже тратила средства из материнского капитала, то за 2020 год она может получить 50 тысяч рублей, а в 2021 году — оставшиеся средства за вычетом уже полученных и 50 тысяч за этот год, — сообщает издание.

Семьям, которые претендуют на выплаты, необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты или МФЦ. Именно там можно узнать о возможности получения пособия.

— Чтобы оформить выплату за 2020 год, заявление необходимо подать до 1 апреля 2021 года, за 2021 год — с 1 января до 1 декабря 2021 года, — добавляет издание.

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От редакции

Что вам полагается от государства?

Аноним, 13 сентября 2020 21:32
НВР:
У меня материнский капитал есть имею ли я право получить 50000т??
надежда, 14 сентября 2020 11:21
У меня часть ушла на строительство мне пологается 50000 тысяч
Аноним, 13 сентября 2020 23:06
А если я уже потратила маткапитал?
Железный Человек, 14 сентября 2020 02:30
То иди на работу, почему тебе должны платить с моих денег?
Аноним, 14 сентября 2020 07:04
А если у меня нет денег на маткапитале или это играет роли?
Аноним, 14 сентября 2020 10:23
Если 3-й ребёнок родился в 2014 году,я могу получить деньги с мат.капитала? или это только 2016 год?
Лариса, 15 сентября 2020 10:02
Написано же кто родился до2016г.
Оксана, 14 сентября 2020 10:24
Я получала материнский капитал в 2010 году. Сейчас слышала что по 50000 тыс дают тем детям кто родился до 2016 года. У меня 3 детей до 2016 года. Могу ли я получить эту сумму?
Галина, 14 сентября 2020 10:45
Не совсем понятно, а почему Не положено семьяМ у кого рождён второй ребёнок в 2016 году?
Аноним, 14 сентября 2020 11:05
А не полные семьи ?Где 1 родитель.
Ольга, 14 сентября 2020 11:09
У меня есть материнский капитал мне положено 50000
Виктория, 14 сентября 2020 11:10
У меня второй ребёнок родился 2э9 февраля 2020,могу ли я получить выплату
Аноним, 14 сентября 2020 11:47
У меня дети родились 2010 И 2012 год у меня осталось материнский капитал, мне положена 50 тысяч
Аноним, 14 сентября 2020 12:13
НВР:
Незнаю
Гость, 14 сентября 2020 12:22
Скажите, это из мат капитала будут давать?
Аноним, 14 сентября 2020 12:25
НВР:
первый ребёнок в 2018,а второй 2019. мат.капитал не потрачен. Имею ли я права на 50 тыс?
Евгения, 14 сентября 2020 12:29
Мы маткапитал потратили на ипотеку,нам положена выплата?
Света, 14 сентября 2020 14:31
Вы сами ответили на свой вопрос)) мат.капитал вы потратили на ипотеку,с чего вам выплата если мат.капитал пуст?
Аноним, 14 сентября 2020 13:21
НВР:
А у меня сын рождён в 2007 мне положен?
Аноним, 14 сентября 2020 13:25
Если ребёнок 2 ребёнок родился в 2011г.и есть материнский капитал, могу ли я получить 50 000т.
Аноним, 14 сентября 2020 13:53
Звонила в пенсионный фонд, мне сказали что нет выплат по материнскому коппиталу,и когда интересно будут эти выплаты???
Аноним, 14 сентября 2020 14:17
Здравствуйте,это с мат капитала денежные средства или нет!?
Аня, 14 сентября 2020 14:39
Это все враньё. В пФр сказали нет этого.
Дария, 14 сентября 2020 16:05
Потому то это с регионального мат капитала, а не с федерального.
Дария, 14 сентября 2020 16:10
Мамочки читайте правильно информацию, региональный мат. капитал давали за второго ребёнка, программа вроде до 16 года была, наличные 50 тысяч можно получить если родился третий ребёнок в период 17 года до конца 20 года.
Луиза, 14 сентября 2020 17:21
У меня 1 ый ребёнок 2018 года и на момент рождения ребёнка мне исполнилось 36 и мне не дали мат капитал на 1 го ребёнка ((
Аноним, 14 сентября 2020 21:22
НВР:
Получаем пенсию по потере кормильца я и ребёнок 7лет
Аноним, 15 сентября 2020 02:00
А с какого года? До какого понятно.
Аноним, 15 сентября 2020 07:57
У меня первый сын родился в декабре 2019 положена ли мне выплата в 50000 т.р????
Екатерина, 15 сентября 2020 07:58
У меня первый сын родился в декабре 2019 положена ли мне выплата в 50000т.р??
катя, 15 сентября 2020 11:32
у меня ребенок родился в октябре 2016г имею ли я право на 50000т
Аноним, 15 сентября 2020 13:26
НВР:
мне всех жаль ,но ничего нет
Аноним, 15 сентября 2020 13:29
Интересно а мамы одиночки могут получить 50тысяч
Аноним, 15 сентября 2020 13:33
Я с мат.капитал не на что не тратила,выплата не полагается так сказали в МФЦ
Вера, 15 сентября 2020 13:43
Хотела спросить если у меня материнский капетал не использованый имею ли я права на эту выплоту если уменя ребенак радился в 02.06.2017 и ещё ребенак ражденый в 16.10.2018 имею лия права получить 50000 рублей?
Аноним, 15 сентября 2020 14:13
Скажите если мат.капитал не использовался, имею ли я эту выплату? В МФЦ сказали что нет
Аноним, 15 сентября 2020 14:23
В каких регионах эта выплата?

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