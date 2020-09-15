Точный финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года

Советы астрологов помогут всем Знакам Зодиака увеличить заработки и правильно их потратить

Финансовая сторона жизни является одной из самых важных. Деньги нужны всем и всегда. Советы астрологов помогут всем Знакам Зодиака увеличить заработки и правильно их потратить.

Эксперты уже рассказывали о том, как привлечь в свою жизнь удачу и везение. Без удачи зарабатывать и тратить деньги правильно очень сложно. Но на этой неделе при определенном настрое некоторым Знакам удастся легко достичь успеха.

Овен

Овны в середине сентября будут крайне успешными в переговорах. Им стоит сфокусироваться на этом направлении деловой деятельности. Очень важно будет поддерживать сильную энергетику. В этом им помогут десять простых правил. Если у Овнов нет работы или текущая занятость не удовлетворяет их в финансовом плане, они смогут найти новое место трудоустройства. Это идеальное время для направления своего резюме, для собеседований и саморекламы. Главное — не перестараться с комплиментами самим себе, быть объективными. Честность произведет на людей позитивное впечатление.

Телец

Деньги любят трудолюбивых людей — в этом нет никакого сомнения. Если, помимо трудолюбия, Тельцы будут следовать семи полезным правилам на каждый день, они смогут существенно увеличить свои доходы, оптимизировать рабочий процесс и обрести уверенность. Если захочется купить что-то дорогостоящее, то лучше сделать это 15 или 16 сентября — в два дня, которые лучше всего подходят для вложений средств. Полезно будет заключать крупные сделки. В целом на неделе лучше всего тратить деньги на обучение, повышение навыков.

Близнецы

Астрологи отмечают, что многие Близнецы уже очень близки к совершению творческого или рабочего прорыва, осуществлению мечты. Воплотить ее в реальность поможет сила мысли. Это значит, что нужно перестать думать о негативном исходе. Пришла пора поверить в себя, чтобы зарабатывать больше денег. Что касается трат, то лучше покупать только что-то необходимое, без излишнего энтузиазма и больших затрат. Астрологи не советуют влезать в долги и брать кредиты, особенно на те вещи, полезность которых сомнительна.

Рак

На этой неделе возможны большие финансовые траты на проблемы близких людей. Пять простых оберегов для дома и семьи помогут сделать так, чтобы реже ломалась техника, меньше болели родные. Это позволит сэкономить очень много денег и времени, которое с 14 по 20 сентября будет на вес золота. Каждая минута очень важна, особенно для тех, кто занят своим бизнесом. Вести дела нужно осторожно, но стремительно, без лишних сомнений. Все получится, если не прохлаждаться, а действовать. Звезды на стороне Раков.

Лев

У Львов ожидается необычная и напряженная неделя. Придется больше работать, но ждать пропорционального успеха не стоит. Возможно, придется трудиться ради того, чтобы просто остаться на плаву, особенно 17 и 18 сентября, когда звезды будут не в духе. Самое главное — уметь быстро победить усталость. Нужно будет быстро восстанавливать энергию и силы. Для этого следует вовремя отдыхать и не переутомляться, как бы много на голову ни свалилось задач и проблем. В состоянии сильной усталости деньги привлечь не получится.

Дева

В начале недели Дев ожидают неурядицы и срывы планов. Сильные заговоры на везение помогут стабилизировать обстановку и обрести удачу. Также полезно будет действовать самостоятельно. Это очень важный параметр успеха, поскольку среди окружающих могут затесаться недоброжелатели. Для покупок лучше всего подойдет воскресенье, и то лишь в том случае, если тратить деньги Девы будут удаленно, через интернет. В этот день можно заказать что-то важное для дома.

Весы

Весам настала пора становиться лучшей версией себя. Полезные советы по работе над собой помогут этим людям преобразиться, причем в лучшую сторону. Это будет очень удачное время для обучения. Можно и даже нужно прислушиваться к советам опытных и авторитетных людей. Также на этой неделе очень повезет всем, кто работает в большом коллективе и является звеном длинной цепи. В трудные минуты можно положиться на команду, но нужно быть готовыми и к ответной помощи.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе придется встретиться с многочисленными мелкими неурядицами в сфере финансов. Астрологи также отмечают некоторые проблемы с самочувствием, которые могут обостриться при переутомлении. Симоронские ритуалы на укрепление здоровья помогут делать больше и уставать меньше. Это будет очень позитивное время для представителей профессий, имеющих дело с цифрами, — бухгалтеров, учителей математики и других точных наук, продавцов, менеджеров по закупкам и так далее.

Стрелец

На работе и в бизнесе Стрельцов может настичь негатив. Это могут быть трудные и обозленные клиенты, более требовательное, чем обычно, начальство, конкуренция и так далее. Пять эффективных техник помогут избавиться от неприятных мыслей по любому поводу. Это поможет сохранить продуктивность и оставить доходы на привычном уровне. Стоит также остерегаться нарушения правил водителям. Можно нарваться на штрафы или проблемы похуже. Осторожность — единственный способ остаться на плаву.

Козерог

На этой неделе возможны некоторые трудности в работе и бизнесе. Непростые ситуации потребуют от Козерогов незамедлительной реакции и смелости. Козероги входят в список самых мудрых Знаков Зодиака, поэтому большинству этих людей удастся найти решение проблем практически сразу. Нужна лишь толика смелости, а также веры в себя. Многим Козерогам удастся повысить доходы и оптимизировать расходы. Это очень полезная неделя для тех, кто хочет изменить подход к финансовым вопросам.

Водолей

Водолеям астрологи настоятельно не рекомендуют общаться со Знаками Зодиака, обладающими негативной энергетикой. Такие люди могут стать предателями или могут помешать воплощению мечты в реальность. Водолеям следует действовать в одиночку, чтобы не подвергать опасности свои идеи и планы. В процессе совершения покупок очень важно прислушиваться к интуиции и собственному опыту. Окружающие люди не смогут помочь Водолеям — они только будут мешать.

Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит избавиться от беспокойства. Сделать это помогут пять полезных техник. Лишние переживания и негатив могут отрицательно сказаться на рабочем процессе. Если всё принимать слишком близко к сердцу, можно потерять фокус и пустить свою энергию в неверное русло. Деньги будут любить порядок, поэтому лучше пока не тратиться. Астрологи советуют беречь финансы и не давать никому взаймы. Очень важно в данный период времени не рассказывать никому о ближайших планах.

Читайте заговоры на работу, если чувствуете, что приближаются проблемы. Не унывайте и старайтесь всегда иметь под рукой запасной план. Астрологи желают вам успехов, богатства и реализации задуманного.

Источник: dailyhoro.ru