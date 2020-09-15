Не вмешиваться в семью из-за скандала с кражей и изменой Наташе Королевой потребовал Тарзан

Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану приходили несколько девушек

Артист Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал в Instagram обращение к журналистам с требованием не вмешиваться в его личную жизнь.

Ранее СМИ сообщили, что, пока его жена Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану приходили несколько девушек. Королева написала заявление в полицию на одну из них.

Тарзан назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.



"В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий", - заключил он.