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Не вмешиваться в семью из-за скандала с кражей и изменой Наташе Королевой потребовал Тарзан

09:45 15.09.2020 Фото: instagram.com/tarzan___official
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Звезда шоу-бизнеса назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.

Не вмешиваться в семью из за скандала с кражей и изменой Наташе Королевой потребовал Тарзан
Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану приходили несколько девушек

Артист Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал в Instagram обращение к журналистам с требованием не вмешиваться в его личную жизнь.
Ранее СМИ сообщили, что, пока его жена Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану приходили несколько девушек. Королева написала заявление в полицию на одну из них.

Тарзан назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.

"В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий", - заключил он.

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От редакции

Была любовница?

Гость, 15 сентября 2020 10:05
НВР: Нет, конечно! Девушки приходили, чтобы обсудить интересную книгу.
Аноним, 15 сентября 2020 10:26
НВР:
нет

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