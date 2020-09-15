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Точный гороскоп на вторник 15 сентября: Активный скачок вперед и удача на всех фронтах

01:17 15.09.2020 Фото: wikimedia.org
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Гороскоп на вторник, 15 сентября, сулит приятности представителям четырех знаков Зодиака – Весы, Близнецы, Телец и Рыбы.

Точный гороскоп на вторник 15 сентября: Активный скачок вперед и удача на всех фронтах
Гороскоп на вторник, 15 сентября, сулит приятности представителям четырех знаков Зодиака

Один знак Зодиака может увидеть новые горизонты в карьере.

Гороскоп на вторник, 15 сентября, сулит приятности представителям четырех знаков Зодиака – Весы, Близнецы, Телец и Рыбы, сообщает Главред.

Весам и Близнецам прогнозируется скачок вперед.

Тельцов ожидает удача на всех фронтах, а Рыб – новые карьерные горизонты.

Дева

Женщинам грозит разочарование из-за знакомства. Мужчинам посоветовали воздержаться от риска.

Козерог

Женщинам светит свидание, слишком скрупулезное соблюдение правил может оттолкнуть того, кто окажется рядом. У мужчин личная жизнь может измениться в худшую сторону из-за холодности и закрытости.

 Телец

На всех фронтах вам светит удача – можно воспользоваться моментом для решения рабочих вопросов. Вы можете сделать свое финансовое положение более прочным или создать фундамент для успеха в будущем. Встреча или знакомство могут принести разочарование.

Водолей

Доделайте начатые дела, которые нельзя откладывать. Можно серьезно поскандалить с кем-то не вашего пола.

Близнецы

Благодаря покровителям и друзьям можно построить фундамент для успехов. В начатом деле возможен скачок вперед.

Весы

Вам под силу совершить скачок вперед в начатых делах. Благодаря покровителям и друзьям можно построить фундамент для будущих успехов.
Овен

Откажитесь от упорства в делах, лучше ни на кого не давить и "отключить" активность. Новость способна кардинально изменить положение мужчин. Женщин может разочаровать встреча или знакомство. Возможны измены на любовном фронте и в делах.

Лев

По положению мужчин может "ударить" подвох недоброжелателей или совпадение. Женщинам грозит измена в делах или на амурном фронте.

Стрелец

Вам под силу построить площадку, с которой можно начинать успешные дела. Нельзя отступать и отказываться от дел, которые уже начаты.
Рак

Могут дать о себе знать проблемы, которые недавно назревали и не привлекали особого внимания. Чтобы улучшить материальные дела семьи, необходимо трезво оценивать то, что происходит.

Скорпион

В общении возможны серьезные проблемы из-за прямолинейности и отсутствия желания поставить себя на место кого-то другого. Возможны амурные проблемы.

Рыбы

Мужчинам могут открыться новые горизонты в сфере карьеры. Противопоказаны суета и нетерпеливость.

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