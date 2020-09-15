Что никогда нельзя делать в родительскую субботу?

С поминальными днями связаны важные правила и запреты, нарушив которые можно навлечь на себя беду

С поминальными днями связаны важные правила и запреты, нарушив которые можно навлечь на себя беду. Чтобы избежать неприятностей, узнайте, что можно и что нельзя делать в родительские субботы.

Поминовение усопших — важная церковная традиция. В православном календаре есть сразу несколько суббот, когда православные верующие могут помянуть своих близких и вознести молитвы об умерших. Священнослужители предупреждают, что каждое из этих событий предполагает соблюдение особых традиций и запретов. Каждый, кто пренебрегает ими, рискует оказаться в беде. Эксперты рекомендуют вам узнать, как правильно отмечать родительские субботы.

Что нужно делать в родительские субботы

В этот день верующим необходимо помолиться за своих близких, чьи души покинули земной мир. В родительские субботы в храмах проходят службы, перед которыми вы можете передать записку с именами усопших священнослужителю. Все имена будут зачитываться во время молебна.

Посещение кладбища не является обязательной традицией, но ее соблюдает большинство православных верующих. В это время можно навестить могилы покойных родственников и оставить угощения и живые цветы.

После храма необходимо помянуть близких дома. Можно приготовить угощения, пригласить в гости тех, кто был знаком с усопшими. В центре стола нужно расположить горящую церковную свечу. Прежде чем приступить к поминальной трапезе, необходимо еще раз произнести молитву за упокоение душ умерших.

Что запрещено делать в родительские субботы

В родительские субботы категорически запрещается ругать и оскорблять усопших, иначе они могут разгневаться на вас. Священнослужители отмечают, что в эти дни в доме вовсе не должно быть ссор, так как каждая поминальная суббота предназначена для того, чтобы родные люди смогли сблизиться и вспомнить о близких, которых уже нет среди живых.

Если вы хотите навести порядок на могиле усопшего, сделать это лучше заранее. Родительскую субботу нужно посвятить поминовению усопших, а не тяжелой работе и домашним делам.

Есть поминальную пищу лучше дома, а не кладбище. Но не стоит устраивать пышное застолье и злоупотреблять алкоголем. Также во время поминальной трапезы запрещается петь песни и веселиться. Не стоит забывать, что родительская суббота — это время, посвященное молитвам об упокоении, и молиться лучше всего в спокойной обстановке.

В поминальные субботы нельзя отказывать людям в помощи. Подавая милостыню бедным, обязательно попросите их помолиться за ваших покойных родственников.

Когда душа человека отправляется на Небеса, задача близких людей — позаботиться о ее дальнейшей судьбе и спокойном пребывании в другом мире, а также обезопасить остальных родственников.

Источник: dailyhoro.ru