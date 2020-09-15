15.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Похороны

Что никогда нельзя делать в родительскую субботу?

19:16 15.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Есть поминальную пищу лучше дома, а не кладбище.

Что никогда нельзя делать в родительскую субботу?
С поминальными днями связаны важные правила и запреты, нарушив которые можно навлечь на себя беду

С поминальными днями связаны важные правила и запреты, нарушив которые можно навлечь на себя беду. Чтобы избежать неприятностей, узнайте, что можно и что нельзя делать в родительские субботы.

Поминовение усопших — важная церковная традиция. В православном календаре есть сразу несколько суббот, когда православные верующие могут помянуть своих близких и вознести молитвы об умерших. Священнослужители предупреждают, что каждое из этих событий предполагает соблюдение особых традиций и запретов. Каждый, кто пренебрегает ими, рискует оказаться в беде. Эксперты рекомендуют вам узнать, как правильно отмечать родительские субботы.
Что нужно делать в родительские субботы

В этот день верующим необходимо помолиться за своих близких, чьи души покинули земной мир. В родительские субботы в храмах проходят службы, перед которыми вы можете передать записку с именами усопших священнослужителю. Все имена будут зачитываться во время молебна.

Посещение кладбища не является обязательной традицией, но ее соблюдает большинство православных верующих. В это время можно навестить могилы покойных родственников и оставить угощения и живые цветы.

После храма необходимо помянуть близких дома. Можно приготовить угощения, пригласить в гости тех, кто был знаком с усопшими. В центре стола нужно расположить горящую церковную свечу. Прежде чем приступить к поминальной трапезе, необходимо еще раз произнести молитву за упокоение душ умерших.

Что запрещено делать в родительские субботы

В родительские субботы категорически запрещается ругать и оскорблять усопших, иначе они могут разгневаться на вас. Священнослужители отмечают, что в эти дни в доме вовсе не должно быть ссор, так как каждая поминальная суббота предназначена для того, чтобы родные люди смогли сблизиться и вспомнить о близких, которых уже нет среди живых.

Если вы хотите навести порядок на могиле усопшего, сделать это лучше заранее. Родительскую субботу нужно посвятить поминовению усопших, а не тяжелой работе и домашним делам.

Есть поминальную пищу лучше дома, а не кладбище. Но не стоит устраивать пышное застолье и злоупотреблять алкоголем. Также во время поминальной трапезы запрещается петь песни и веселиться. Не стоит забывать, что родительская суббота — это время, посвященное молитвам об упокоении, и молиться лучше всего в спокойной обстановке.

В поминальные субботы нельзя отказывать людям в помощи. Подавая милостыню бедным, обязательно попросите их помолиться за ваших покойных родственников.

Когда душа человека отправляется на Небеса, задача близких людей — позаботиться о ее дальнейшей судьбе и спокойном пребывании в другом мире, а также обезопасить остальных родственников.

Источник: dailyhoro.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Всегда поминаете родных в родительские субботы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Первый пост после выхода из комы опубликовал Алексей Навальный из клиники Charite
20:39 15-09-2020
Первый пост после выхода из комы опубликовал Алексей Навальный из клиники Charite
Миссию на "русскую планету" Венеру хочет отправить Роскосмос
20:30 15-09-2020
Миссию на
Закрыли на карантин из-за коронавируса 4 школы в Новосибирской области
20:18 15-09-2020
Закрыли на карантин из-за коронавируса 4 школы в Новосибирской области
БердскПредъявляют два счета за вывоз мусора в Бердске. Власть ответила в соцсетях на претензии
20:01 15-09-2020
Предъявляют два счета за вывоз мусора в Бердске. Власть ответила в соцсетях на претензии
С какими именами идеально совместимо имя Анастасия? С этими мужчинами Настя всегда сможет построить прочный брак
19:52 15-09-2020
С какими именами идеально совместимо имя Анастасия? С этими мужчинами Настя всегда сможет построить прочный брак
Именем Навального назовет новые санкции против России Евросоюз
19:47 15-09-2020
Именем Навального назовет новые санкции против России Евросоюз
Первичная диета: Плюсы и минусы эффективной диеты древних людей
19:38 15-09-2020
Первичная диета: Плюсы и минусы эффективной диеты древних людей
БердскМеняет кресло мэра на депутатский мандат заксобрания глава Бердска Евгений Шестернин, сообщили источники
19:29 15-09-2020
Меняет кресло мэра на депутатский мандат заксобрания глава Бердска Евгений Шестернин, сообщили источники
Можно ли вырывать седые волосы? Народные средства борьбы с седыми волосами
19:24 15-09-2020
Можно ли вырывать седые волосы? Народные средства борьбы с седыми волосами
Как правильно загадать желание в Новолуние 17 сентября 2020 года, чтобы оно точно исполнилось
19:18 15-09-2020
Как правильно загадать желание в Новолуние 17 сентября 2020 года, чтобы оно точно исполнилось