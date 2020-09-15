Как правильно загадать желание в Новолуние 17 сентября 2020 года, чтобы оно точно исполнилось

Первый лунный день считают идеальным для исполнения желаний. Как правильно его загадать?

Первый лунный день считают идеальным для исполнения желаний

Природное явление, которое случится сегодня вечером, изменит жизнь бердчан.

Чтобы загаданное в Новолуние желание сбылось, люди должны знать точное время.

Первый лунный день считают идеальным для исполнения желаний. Как правильно его загадать?

Нужно всего лишь представить себе сам факт осуществления мечты: закрыть глаза и почувствовать ощущение счастья. Если бердчане мечтают о любви, то можно вообразить портрет своей второй половинки. Если ваше желание заключается в том, чтобы путешествовать, то представьте незнакомые улицы в чужой стране.

Важно не забыть в Новолуние в знаке девы поблагодарить Вселенную за все хорошее, что у вас уже есть.

Источник: vpravda.ru