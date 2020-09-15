Как правильно загадать желание в Новолуние 17 сентября 2020 года, чтобы оно точно исполнилось

Природное явление, которое случится сегодня вечером, изменит жизнь бердчан.
Чтобы загаданное в Новолуние желание сбылось, люди должны знать точное время.
Первый лунный день считают идеальным для исполнения желаний. Как правильно его загадать?
Нужно всего лишь представить себе сам факт осуществления мечты: закрыть глаза и почувствовать ощущение счастья. Если бердчане мечтают о любви, то можно вообразить портрет своей второй половинки. Если ваше желание заключается в том, чтобы путешествовать, то представьте незнакомые улицы в чужой стране.
Важно не забыть в Новолуние в знаке девы поблагодарить Вселенную за все хорошее, что у вас уже есть.
Источник: vpravda.ru