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Как правильно загадать желание в Новолуние 17 сентября 2020 года, чтобы оно точно исполнилось

19:18 15.09.2020 Фото: pikist.com
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Первый лунный день считают идеальным для исполнения желаний. Как правильно его загадать?

Как правильно загадать желание в Новолуние 17 сентября 2020 года, чтобы оно точно исполнилось
Первый лунный день считают идеальным для исполнения желаний

Природное явление, которое случится сегодня вечером, изменит жизнь бердчан.

Чтобы загаданное в Новолуние желание сбылось, люди должны знать точное время.

Первый лунный день считают идеальным для исполнения желаний. Как правильно его загадать?

Нужно всего лишь представить себе сам факт осуществления мечты: закрыть глаза и почувствовать ощущение счастья. Если бердчане мечтают о любви, то можно вообразить портрет своей второй половинки. Если ваше желание заключается в том, чтобы путешествовать, то представьте незнакомые улицы в чужой стране.

Важно не забыть в Новолуние в знаке девы поблагодарить Вселенную за все хорошее, что у вас уже есть.

Источник: vpravda.ru

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