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Любовница Тарзана украла украшения Наташи Королевой и ждет от него ребенка. Что будет с браком Королевой и Глушко теперь?

10:08 15.09.2020 Фото: instagram.com
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Сообщается, что общая сумма украденного составляет 5 миллионов рублей и 3 тысячи евро.

Любовница Тарзана украла украшения Наташи Королевой и ждет от него ребенка. Что будет с браком Королевой и Глушко теперь?
Несмотря на это, певица в разделе Instagram-stories показала свое времяпрепровождение в компании супруга
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Любовница Тарзана украла украшения Наташи Королевой и ждет от него ребенка. Что будет с браком Королевой и Глушко теперь?

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По словам "любовницы" Тарзана певица могла заявить о краже из-за ревности.

Не успела общественность отойти от расставания Тимати и Анастасии Решетовой, как в шоу-бизнесе назревает новый скандал. В Сети появилась информация о неверности Сергея Глушко (Тарзан).

Напомним, в Telegram-каналах появилась новость о том, что у Наташи Королевой украли драгоценности и украшения. Как выяснилось, ее муж пригласил к себе домой двух девушек, пока певица была на отдыхе. После веселого времяпрепровождения с дамами из шкатулок знаменитостей исчезли ценные вещи. Сообщается, что общая сумма украденного составляет 5 миллионов рублей и 3 тысячи евро.

Запутанная ситуация обрастает новыми сведениями, в СМИ пишут, что обокравшая дом Наташи Королевой беременна от Тарзана. Как оказалось, 23-летняя Анастасия давно знакома с Сергеем, более того, певица в курсе их отношений. Адвокат «любовницы» Тарзана считает, что кражи не было, в этом деле замешана женская ревность.

Однако несмотря на это, 47-летняя певица в разделе Instagram-stories показала свое времяпрепровождение в компании супруга. Они выглядели счастливыми.

Напомним, Наташа Королева семнадцать лет живет в браке со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзан). Звездная пара воспитывает 18-летнего сына Архипа, который занимается боксом. Окружающие отмечают, что Архип взял от родителей самые привлекательные черты внешности. Сын Тарзана похож на отца телосложением, а цветом глаз и характером напоминает мать.

Источник: clutch.ua

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