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Лиза и Гарри Галкины поставили деревню Грязь "на колени"- стреляли из лука. На видео весь масштаб звездного гнезда семьи Пугачевых-Галкиных

10:14 15.09.2020 Фото: instagram.com
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"Девочка шустрая а мальчик скромный так и должно быть счастья им и здоровья", - пишут пользователи.

Лиза и Гарри Галкины поставили деревню Грязь на колени стреляли из лука. На видео весь масштаб звездного гнезда семьи Пугачевых Галкиных
Дети звездной пары - Лиза и Гарри - в этом году стали первоклассниками Первой Московской гимназии

Лиза и Гарри Галкины родились 18-го сентября 2013 года.

Российский юморист Максим Галкин активный пользователь соцсетей, часто делится семейными видео и фото. Артист вместе со своей дружной семьей живут в деревне Грязь. Супруга Галкина Примадонна наслаждаясь природой и спокойствием. Дети вездной пары - Лиза и Гарри - в этом году стали первоклассниками Первой Московской гимназии. Стендап-комик опубликовал видео, где запечатлел нарядную дочь с цветами и стильного сына на школьной линейке. Учебное заведение расположено на Рублево-Успенском шоссе.

Так, в Сети появляется множество фан-страниц детей, так на одном из пабликов появилось милое видео. Дети с восторгом играли в пиратов и стреляли из детского лука. Видео сопровождалось песней из фильма «Пираты Карибского моря».

Вот ,где раздолье детям , Девочка шустрая а мальчик скромный так и должно быть счастья им и здоровья, Замечательное времяпровождение,Прелесть. Люблю деток. Как своих, МОЛОДЦЫ Максим и Алла ....., - отметили пользователи Сети.

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Пираты луговые 🏰⛵️

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Источник: clutch.ua

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Лиза и Гарри Галкины поставили деревню Грязь