Лиза и Гарри Галкины поставили деревню Грязь "на колени"- стреляли из лука. На видео весь масштаб звездного гнезда семьи Пугачевых-Галкиных

"Девочка шустрая а мальчик скромный так и должно быть счастья им и здоровья", - пишут пользователи.

Дети звездной пары - Лиза и Гарри - в этом году стали первоклассниками Первой Московской гимназии

Лиза и Гарри Галкины родились 18-го сентября 2013 года.

Российский юморист Максим Галкин активный пользователь соцсетей, часто делится семейными видео и фото. Артист вместе со своей дружной семьей живут в деревне Грязь. Супруга Галкина Примадонна наслаждаясь природой и спокойствием. Дети вездной пары - Лиза и Гарри - в этом году стали первоклассниками Первой Московской гимназии. Стендап-комик опубликовал видео, где запечатлел нарядную дочь с цветами и стильного сына на школьной линейке. Учебное заведение расположено на Рублево-Успенском шоссе.

Так, в Сети появляется множество фан-страниц детей, так на одном из пабликов появилось милое видео. Дети с восторгом играли в пиратов и стреляли из детского лука. Видео сопровождалось песней из фильма «Пираты Карибского моря».

Вот ,где раздолье детям , Девочка шустрая а мальчик скромный так и должно быть счастья им и здоровья, Замечательное времяпровождение,Прелесть. Люблю деток. Как своих, МОЛОДЦЫ Максим и Алла ....., - отметили пользователи Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пираты луговые 🏰⛵️ Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 9 Апр 2020 в 3:57 PDT

Источник: clutch.ua