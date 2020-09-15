Позор не смыть: Из-за эротического видео на свадьбе жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Должны ли родители прощать такое?

В то, что Мадина была эскортницей, конечно, мало кто поверил

В августе 2020 года на всю Россию прогремел случай выходящий за рамки привычного. Известный борец Заурбек Сидаков за волосы выволок свою новоиспеченную супруга с банкета и бросил на землю после полученного видео от инкогнито. На эротическом видео его новоиспеченная супруга Мадина была главной героиней.

Заурбек не перенес такого удара, молодой человек плакал, как ребенок и повторял Мадине:

-Зачем ты это сделала?

На свадьбе гуляло порядка 500 человек, все они и стали свидетелями такой постановки судьбы. Отца Мадины после случившегося увезли с сердечным приступом в больницу. А вскоре выяснилось, что девушку 0. Это стало большим ударом для скромной семьи.

Но кто не ошибается в этой жизни? Само становление человека построено на ошибках, ребенок учиться ходить, падая и поднимаясь тысячи раз, ученый делая очередной прорыв может несколько лет безуспешно совершать одну ошибку за другой, но это и есть жизнь. Должен ли Заурбек простить Мадину? Должны ли родители принять дочь, не оправдавшую ожиданий и загнавшую своего отца в больницу после эротического видео?

На этот вопрос многие Россияне дали свои ответы, порой очень противоречивые и жесткие:

-А жених, что в брачную ночь делал? Спал уставший от свадьбы? Если на утро у него не было претензий к невесте- значит девушка честна перед ним! Зачем этот цирк из-за фоток закатывать! Или он сам девственником был?

- Ха-ха. Конечно простить. Мама прими свою дочь.

-Конечно,дети важнее репутации,даже обсуждать нечего.

-Сложно рассуждать о правильности традиций, которые складывались тысячелетиями. Но любовь не вырвеш из сердца. Годы пройдут а боль останется. Крест на себя накладывать или бояться что другие подумают и прятать глаза тоже глупо. Если любит то простит. Хотя скорее всего он и простил ее, но только сам себе даже в этом не признается.Жаль очень и ее и его. Родители тоже хороши. В Москву отпустили жить молодую красивую девушку. Держали бы рядом с собой тогда, если такие традиции сильные. А теперь получается из за людской молвы уничтожить своего же ребенка? И как жить, зная что твой ребенок мучается? Родители однозначно должны простить и помочь ей и себе справиться с этим. - пишет читательница Лариса.

-Родители обязаны отстоять её честь, найти сволочь, которая бесцеремоно залезла в личную жизнь.

- Что за инфантилизм?Необязательно было устраивать такому известному человеку такой скандал.Вести себя надо как мужчина...А родители наверняка знали,как их дочь живет...Простят со временем...Куда деваться..

- Обязаны. Это их дочь,кровь,любовь,жизнь!они должны ее поддержать.

-Я всегда буду на стороне своего ребенка! Пусть хоть мир перевернется! Наплевать на реноме, супер семьи с суперродословными! Никому никогда не позволю даже смотреть косо в сторону своей семьи! А это, это слабые и жалкие люди. Фу, читала, как в грязи испачкалась

- Конечно простить. Это бред отказываться от своего ребенка. Первобытный строй. Они ее защищать должны были, а ни за сердце хвататься.

-Всё мы люди и всем хочется свободы и секса, так что, никого и ничего не осуждаю, кроме глупых традиций, ставящих женщин в рабское положение, заставляющих оглядываться на людское мнение, мнение общества, соседей и пр. - написала девушка Ирина.

-Нет! Позор не смывается никогда! Бедные родители и ее брат. Их жаль

-Как сказал мой муж, он бы в этой ситуации сам нашёл бы у «жениха» волосы и оттаскал бы них. Никому не позволено унижать человека, тем более невесту, тем более на глазах родителей и родни.

Родителям нужно включить разум и сердце.



А вообще дикость, нашёлся «принц»...

Большинство людей, которых потрясла и задела данная ситуация, считают, что родители обязательно должны простить Мадину. Это их родная плоть и кровь. Многие были удивлены тем, что родственники ополчились против девушки и не дали ей кров и защиту после такого позора.