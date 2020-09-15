С изуродованным лицом мертвую полуголую женщину нашли за парком Победы в Бердске

Тело нашли за парком Победы

Нашли изувеченное тело женщины 50-60 лет вчера, 14 сентября, за парком Победы в Бердске. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в отделе МВД Бердска, личность женщины не установлена. Предположительно, она скончалась от побоев. Ее лицо сильно изуродовано. Это однозначно криминальная смерть.

По информации " Курьер. Среда. Бердск", вчера, 14 сентября, в 19:00 происходил поквартирный обход в знаменитом общежитии Бердска "Пентагон" в доме №54 по ул. Вокзальная. Как сообщают жители общежития, убийство не было совершенно с целью грабежа. С тела убитой не сняты золотые украшения. Также источник сообщает, что женщину нашли полуобнаженной. Подробности ее смерти - ужасающе. Но из этических соображений, мы не опубликуем их.

Сейчас дело находится в производстве СК.