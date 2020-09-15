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С изуродованным лицом мертвую полуголую женщину нашли за парком Победы в Бердске

10:27 15.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Личность погибшей устанавливается. Предположительно, бердчанка скончалась от побоев.

С изуродованным лицом мертвую полуголую женщину нашли за парком Победы в Бердске
Тело нашли за парком Победы

Нашли изувеченное тело женщины 50-60 лет вчера, 14 сентября, за парком Победы в Бердске. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в отделе МВД Бердска, личность женщины не установлена. Предположительно, она скончалась от побоев. Ее лицо сильно изуродовано. Это однозначно криминальная смерть.

По информации " Курьер. Среда. Бердск", вчера, 14 сентября, в 19:00 происходил поквартирный обход в знаменитом общежитии Бердска "Пентагон" в доме №54 по ул. Вокзальная. Как сообщают жители общежития, убийство не было совершенно с целью грабежа. С тела убитой не сняты золотые украшения. Также источник сообщает, что женщину нашли полуобнаженной. Подробности ее смерти - ужасающе. Но из этических соображений, мы не опубликуем их.

Сейчас дело находится в производстве СК.

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От редакции

Вокруг жестокие люди?

алена, 15 сентября 2020 10:47
Там раз в несколько лет находят мертвых. Плохое место.
Аноним, 15 сентября 2020 11:02
Искали недавно женщину, пропала с СНТ Мечта, 45 лет, но выглядит старше...она?

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