Народная медицина для метеочувствительных

Быть метеочувствительным очень сложно: приходится оглядываться на атмосферное давление и расписание магнитных бурь, чтобы планы на день не рухнули в ответственный момент. Как сохранить хорошее самочувствие подскажут народные советы.

Пользуйтесь народными методами выхода из трудных для состояния организма ситуаций

Какие природные явления негативно влияют на здоровье

Ученые установили, что сильнее всего на самочувствии метеовосприимчивых людей сказываются геомагнитные колебания, изменения влажности воздуха и скорости ветра, а также атмосферное давление и скачки температур. И если один из этих факторов еще можно не заметить, то в сумме они могут оказать довольно неприятный эффект даже на не особенно чувствительных к изменениям внешней среды людей. А уж если ваше здоровье не слишком крепкое, результат может оказаться весьма неприятным.

Поэтому врачи советуют следить за тем, что прогнозируют метеорологи. Вспышки на солнце, температурные перепады — со всем этим лучше свериться заранее, чтобы знать, чего ожидать от завтрашнего дня. Особенно это касается людей, находящихся в группе риска, то есть имеющих проблемы с сердцем. Если вы знаете за собой проблемы с давлением, сердечную недостаточность, аритмию или любое другое нарушение — не пренебрегайте ношением лекарств. Прихваченные «просто так», они могут здорово вам помочь. И, конечно, пользуйтесь народными методами выхода из трудных для состояния организма ситуаций.

Что делать метеовосприимчивому человеку при неблагоприятном прогнозе

Итак, вы сверились с предсказаниями метеорологов и выяснили, что день будет не из легких. Что делать, если важное событие уже на него запланировано? Подскажут простые проверенные советы.

При мышечных болях или ломоте в суставах помогает тепло. Наденьте теплые вещи, обвяжите ноющую поясницу шерстяным платком. Не повредит горячая ванна — лучше принимать ее с солью.

При затрудненном дыхании и проблемных бронхах советуют пить отвар репы. Полезной будет ингаляция на основе эфирных масел пихты — несколько капель добавить в горячую воду. И также стараться побольше бывать в тепле, не мерзнуть и не забывать о шарфе, ведь такие обострения чаще всего приходятся на влажную и ветреную погоду.

При сердечных волнениях на фоне магнитных бурь надо отдать предпочтение успокаивающему чаю с мятой или медом. А еще лучше заменить его напитком на основе цикория — его легко приобрести в магазине. Не забывайте следить за давлением и посещать кардиолога: покалывания под левой лопаткой — не самый хороший признак.

Если вас преследуют головные боли, слабость, если вы начинаете быстрее уставать и не можете сосредоточиться, вам нужно сделать упор на успокаивающие настои из трав и исключить из рациона кофе. Если вы курите, сведите к минимуму сигареты. От алкоголя тоже лучше отказаться. Избегайте повышенных нагрузок и стрессовых ситуаций: для этого заранее планируйте день и придерживайтесь правильного режима.

При бессоннице, сопровождающейся раздражительностью и, возможно, носовыми кровотечениями, тоже следует обратить внимание на целебные и нормализующие душевное состояние отвары из трав. Так вы не перегрузите организм успокоительными.

Источник: dailyhoro