Когда подключат детсады к теплу: Названа дата отопительного сезона в Бердске

Вопрос по включению отопления в детсадах прорабатывается. Пока помещения нагреваются от солнца, теплого воздуха с улицы и обогревателей. В роддоме уже тепло.

Согласно нормативам отопление подключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов. В детсады тепло придет раньше

Прорабатывает вопрос по подключению тепла в детсады мэрия Бердска. Из объектов соцкульбыта батареи стали горячими уже как неделю в роддоме бердской горбольницы.

Как сообщил 15 сентября вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, вопрос по подключению детских садов к теплу находится сейчас в проработке. О подключении отопления в жилом фонде пока речи не идет — на улице температура +20, отметил Захаров. Как и в школах — включи отопление, так для детей это будет испытанием.

-Есть определенные правила и нормативы. Отопление включается, когда среднесуточная температура держится не выше 8 градусов пять дней. А этой температуры и близко нет. Мы понимаем, что если включим отопление, то для кого-то это будет испытание. По детсадам думаем. Ночью, понятно, детсады остывают. А в течение дня нагреваются. Где-то включают обогреватели, если есть необходимость. В детсадах же есть и солнечные и теневые стороны. Каждый детсад индивидуален, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.