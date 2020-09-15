Вернется ли второй волной коронавирус в России, рассказала Анна Попова

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной на протяжении последнего месяца, лишь в 15 регионах число заразившихся растет более чем на 1% в сутки.

Ситуация c Covid-19 не меняется

По словам главы Роспотребнадзора, РФ остается на 40-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей.

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной на протяжении последнего месяца, лишь в 15 регионах число заразившихся растет более чем на 1% в сутки. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В целом эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в РФ последний месяц остается стабильной. Темп прироста составляет не более 0,5% [в сутки], только в 15 субъектах эта цифра [составляет] чуть больше 1%", - сказала она на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По ее словам, РФ остается на 40-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей. "Я бы хотела отметить, что на сегодняшний день Российская Федерация остается на 40-м месте по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ, число ежедневно выявляемых случаев заражения не превышало 5 тысяч в течение 19 дней до 3 сентября, после чего прирост вновь превысил эту отметку. В то же время суточный прирост новых заразившихся не превышает в среднем по РФ 0,5% последние 30 дней.

При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что цифры по числу заболевших "никого не должны пугать", поскольку регулярные приросты и снижения числа выявленных случаев показывают, что выросло число проводимых тестирований и объемы активного выявления заболевших.

Ситуация с коронавирусом в регионах

Она констатировала, что в регионах соблюдаются не все меры безопасности, связанные с коронавирусом. "Мы, безусловно, видим, что определенные нарушения режима, определенные нарушения требований в субъектах присутствуют. Конечно же, люди устали от большого количества наших ограничений и запретов", - сказала она.

По ее словам, на предприятиях также не всегда соблюдаются меры безопасности от коронавирусной инфекции. "Конечно же, важным фактором является переход предприятий с дистанционной формы работы на очную. И далеко не всегда соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора. И я бы считала очень важным на это обратить внимание", - добавила Попова.

Исследования в девяти регионах выявили коронавирусную инфекцию у чуть более 1,5% студентов и старшеклассников, отметила Попова. "Первую неделю мы ведем проект по студентам, когда мы специально проведенным научным исследованием определили выборку, в девяти регионах РФ обследованы студенты и старшие школьники на предмет носительства или инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее количество выделений небольшое, чуть больше 1,5%", - сказала она.

По словам Поповой, у студентов показатель несколько больше - 2,5%. Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что это "не так много, но и не мало" и говорит о формировании резервуара в популяции.

Вахтовые работники составляют 40% инфицированных коронавирусом в Магаданской области, сообщила Попова. "В конце августа начинается пересменка у многих вахтовиков. Введенный нами обязательный скрининговый этап обследований всех, кто заступает на вахту, также дает нам определенное количество положительных находок у людей - бессимптомных, - сказала Попова. - В Магаданской области вахтовики в структуре заболевших составляют 40%".

Объем тестирований на коронавирус

Попова отметила, что объем проводимых в регионах России тестирований на выявление коронавирусной инфекции значительно наращен. В день проводится более 300 тыс. исследований, сообщила она.

"Если говорить о заболеваемости в регионах, то большое значение имеет значительное расширение тестирования. Я хочу сказать, что на сегодняшний день более 300 тыс. исследований поводится ежедневно, и регионы наращивают эту работу, этот объем. Так, в Калининградской области, если месяц назад, на 10 августа, в сутки тестировалось порядка 1200 человек, то на сегодняшний день это больше 2020 человек в сутки. И при этом доля положительных у них не меняется, составляет 1,4%", - сказала она.

Попова также отметила, что объем проводимых тестов в Самарской области увеличился на 37%, при этом на 22% выросла и доля бессимптомных носителей. Однако число пациентов с коронавирусной инфекцией, протекающей в форме внебольничных пневмоний, сократилось с 40% до 10%.

"Эти динамические показатели характеризуются как хороший эпидемиологический прогностический признак. Но вместе с тем общее количество регистрируемых случаев в результате увеличивается", - заключила глава Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом

Около 5% населения России уже вакцинировались против гриппа, в целом эпидемиологическая ситуация в стране, в том числе с коронавирусом, управляема, отметила Попова.

"Некоторый рост абсолютных цифр - это важно, но я бы хотела сказать, что ситуация сегодня, безусловно, управляемая, и то, что люди активно прививаются, и то, что 5% населения РФ уже привиты против гриппа на сегодняшний день, и дети, и взрослые, то, что активно вовлекаются несюжетные источники для организации прививок, прививаются вахтовыми по предписанию Роспротребнадзора - это тоже крайне важный элемент сохранения благополучия эпидситуации в осенний период", - сказала глава ведомства.

Попова напомнила, что главными принципами профилактики заражения гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией является соблюдение масочного режима, гигиена рук и окружающих предметов, а также в целом соблюдение правил и рекомендаций Роспотребнадзора. "Во всех видах деятельности, во всех отраслях экономики это, безусловно, позволит сохранить здоровье, защищая и от ковида, и от сезонного гриппа, и от ОРВИ", - заключила она.

По ее данным, заболеваемость ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю превышена в 14 регионах, на данный момент ситуация стабильна, но ее развитие наступит в течение двух недель.

"На территории РФ недельные пороги за прошедшую неделю превышены - сумма ОРВИ и гриппа - в 14 регионах. Это говорит о том, что сезон наступает, люди собрались, обмен вирусной информацией случился. На сегодняшний день развитие ситуации абсолютно однозначно грядет. На сегодняшний день пока более или менее стабильно, но в течение двух недель развитие ситуации обязательно будет", - сказала Попова.

При этом она отметила, что от вирусов, вызывающих ОРВИ, в первую очередь страдают дети, их циркуляция у взрослых гораздо меньше.

Ранее Попова сообщила, что вакцина против гриппа в этом году обновлена и содержит все три новых штамма, которые будут циркулировать в нынешнем эпидсезоне. Она также призвала жителей России не пренебрегать вакцинацией.

Соблюдение мер безопасности

Она отметила, что соблюдение всех мер профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, гриппом и респираторными заболеваниями будет залогом здоровья россиян.

"Соблюдение всех требований и рекомендаций, которые записаны Роспотребнадзором во всех видах деятельности и отраслях экономики, - это позволит сохранить здоровье, защищаясь и от COVID, и от сезонного гриппа, и от острых респираторных вирусных инфекций. Соблюдение всех правил - это залог сохранения здоровья", - сказала Попова.

Она уточнила, что принципы защиты и профилактики включают масочный режим, соблюдение гигиены рук и окружающих предметов.

Источник: ТАСС