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Нового начмеда ЦГБ Бердска анестезиолога-реаниматолога Максима Кучеренко из Новосибирска назначила главврач Дробинская

11:00 15.09.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Экс-начмед горбольницы Марат Зарипов уволился по собственному желанию. Он отработал в должности 10 месяцев.

Нового начмеда ЦГБ Бердска анестезиолога реаниматолога Максима Кучеренко из Новосибирска назначила главврач Дробинская
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Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Нового начмеда ЦГБ Бердска анестезиолога реаниматолога Максима Кучеренко из Новосибирска назначила главврач Дробинская

Нового начмеда ЦГБ Бердска анестезиолога-реаниматолога Максима Кучеренко из Новосибирска назначила главврач ДробинскаяНовый маммограф за 14 млн рублей приобрели в горбольнице Бердска. Когда начнет работать, узнайтеЕщё 106 новостей

Назначен новый заместитель главного врача ЦГБ Бердска по медицинской части. Им стал врач Максим Кучеренко, ему 41 год. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" главврач Бердска Алла Дробинская сегодня, 15 сентября. Она отметила, что Максим Александрович из Новосибирска. Он закончил Новосибирский государственный медицинский университет.

Напомним, экс-начмед горбольницы Бердска Марат Зарипов уволился по собственному желанию. Он отработал в должности 10 месяцев.

- У Кучеренко две специальности - он анестезиолог-реаниматолог и вторая специальность - организация здравоохранения, - рассказала Алла Николаевна 15 сентября.

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