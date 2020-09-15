Нового начмеда ЦГБ Бердска анестезиолога-реаниматолога Максима Кучеренко из Новосибирска назначила главврач Дробинская

Экс-начмед горбольницы Марат Зарипов уволился по собственному желанию. Он отработал в должности 10 месяцев.

Парламентарии и Минздрав ищут новые способы привлечь медработников в больницы и поликлиники

Назначен новый заместитель главного врача ЦГБ Бердска по медицинской части. Им стал врач Максим Кучеренко, ему 41 год. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" главврач Бердска Алла Дробинская сегодня, 15 сентября. Она отметила, что Максим Александрович из Новосибирска. Он закончил Новосибирский государственный медицинский университет.

Напомним, экс-начмед горбольницы Бердска Марат Зарипов уволился по собственному желанию. Он отработал в должности 10 месяцев.

- У Кучеренко две специальности - он анестезиолог-реаниматолог и вторая специальность - организация здравоохранения, - рассказала Алла Николаевна 15 сентября.