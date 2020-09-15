Дрался с пассажирами и крыл их матом пьяный на борту самолета рейса "Москва-Омск"

На мужчину завели уголовное дело. А потом дали за выходку 400 часов обязательных работ.



Жителю Омска вынесен приговор за хулиганство на борту воздушного судна

Мужчине назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ.

В июне текущего года в дежурную часть Омского линейного управления (ЛУ) МВД России поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна сообщением «Москва-Омск» требуется наряд полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что 52-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения на протяжении перелета неоднократно выражался нецензурной бранью и пытался применить физическую силу в отношении пассажиров и бортпроводников, чем создавал угрозу безопасности полета.

Нарушителя общественного порядка задержали и доставили в дежурную часть. В отношении пассажира был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также зарегистрирован материал доследственной проверки.

Отделом дознания Омского ЛУ МВД России в отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хулиганство на воздушном транспорте).

Кировский районный суд города Омска, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ.