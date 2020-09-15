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Часы, золото и духи украл воришка из частного дома на 40 000 рублей

14:23 15.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Хозяин дома обратился за помощью в полицию.

Часы, золото и духи украл воришка из частного дома на 40 000 рублей
В Советском районе полицейские раскрыли кражу из частного дома

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали 29-летнего ранее судимого за кражу и грабеж жителя Калининского района, подозреваемого в совершении кражи из частного дома.

Полицейские установили, что 7 сентября текущего года подозреваемый путем разбития окна проник в частный дом на улице Проспект Березовый, откуда похитил часы, золотые изделия и парфюмерию. Ущерб составил 40 000 рублей. Хозяин дома обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф

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