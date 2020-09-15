15.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Наоми Кэмпбелл подала иск на миллиардера Владислава Доронина

14:45 15.09.2020 Фото: pixabay.com
0

50-летняя Кэмпбелл не испытывает злости от действий Доронина, а скорее наоборот. «Дело не только в деньгах — для них это игра. Все дело в любви к власти», — объяснил общий друг бывшей пары.

Наоми Кэмпбелл подала иск на миллиардера Владислава Доронина
Против Абызова возбудили третье уголовное дело

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл подала в суд на российского миллиардера Владислава Доронина. Об этом сообщает New York Post.

В феврале знаменитость потребовала от бизнесмена вернуть ей вещи, которые в настоящий момент находятся в его владении. По словам приближенного к модели источника, она требовала их возвращения в течение многих лет, однако в последнее время они не общались на эту тему.

Таким образом знаменитость на несколько месяцев опередила Доронина с иском, который недавно также взыскал с нее возвращения долгов через суд.

Представитель бизнесмена Пол Оконнор III (Paul O’Connor III) заявил, что его клиент пытался решить все финансовые вопросы в частном порядке, однако его попытки не увенчались успехом. В связи с этим Доронин обратился к правовой системе для урегулирования конфликта.

По информации издания, 50-летняя Кэмпбелл не испытывает злости от действий Доронина, а скорее наоборот. «Дело не только в деньгах — для них это игра. Все дело в любви к власти», — объяснил общий друг бывшей пары.

Ранее стало известно, что предприниматель обвиняет бывшую возлюбленную в удержании принадлежащего ему имущества на сумму более чем три миллиона долларов. Доронин подчеркнул, что она отказывается возвращать ему деньги, которые он одолжил ей, не уточняя при этом суммы.

Кэмпбелл и Доронин начали отношения в 2008 году, а через пять лет пара распалась. Известно, что во время отношений предприниматель часто дарил модели подарки, в том числе и дом в форме символа Глаза Гора на острове Клеопатры в Турции.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сойдутся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТо яма, то канава: «Японскую» и убитую дорогу по ул. Промышленной до "Колорлона" показала на видео жительница Бердска
15:00 15-09-2020
То яма, то канава: «Японскую» и убитую дорогу по ул. Промышленной до
Наоми Кэмпбелл подала иск на миллиардера Владислава Доронина
14:45 15-09-2020
Наоми Кэмпбелл подала иск на миллиардера Владислава Доронина
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
14:43 15-09-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
+59 новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 15 сентября в Новосибирской области
14:39 15-09-2020
+59 новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 15 сентября в Новосибирской области
3 самых черствых знака зодиака. Они не умеют и не хотят сопереживать и сочувствовать
14:38 15-09-2020
3 самых черствых знака зодиака. Они не умеют и не хотят сопереживать и сочувствовать
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года 2
14:38 15-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
Скончалась от COVID-19 пациентка 70 лет за сутки на 15 сентября в Новосибирской области
14:36 15-09-2020
Скончалась от COVID-19 пациентка 70 лет за сутки на 15 сентября в Новосибирской области
Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 - 5 000, 10 000 и 3000 рублей 71
14:34 15-09-2020
Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 - 5 000, 10 000 и 3000 рублей
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
14:34 15-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей 20
14:34 15-09-2020
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей