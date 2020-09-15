"Пешком не пробраться - увязнешь в глине": Когда отремонтируют адскую дорогу в микрорайоне Южном Бердска, ответил вице-мэр Владимир Захаров

Круглый год здесь застревает транспорт жителей улиц Российской, Бердского спецназа, Журавлиной и не только. Школьники обходят полквартала затопленного участка дороги, чтобы прийти с приемлемым видом в на учебу.

Дорога на мкр "Южный"

В "Курьер. Среда. Бердск" обратилась жительница микрорайон Южный Бердска. Женщина пожаловалась на то, что от дома №9 по ул. Российской до пересечения улицы Рогочева покрытие дороги напрочь отсутствует, люди вынужденны пробираться по грязи и глине. Круглый год регулярно застревает транспорт жителей улиц Российской, Бердского спецназа, Журавлиной и не только. Дети и школьники обходят полквартала затопленного участка дороги, чтобы прийти с приемлемым видом в школу.

- Сами видите, назвать это дорогой сложно. Пешком не пробраться - увязнешь, а таксисты, знающие этот район, просто отказываются к нам ехать. Не знающие застревают и ругают на чем свет стоит,- утверждает женщина.

В администрации Бердска нам дали ответ, что в этом году ремонт данного участка дороге осуществить невозможно из-за отсутствия денег.

- Этот участок дороги у нас в приоритете. Думаю, к маю или июню 2021 года будет произведен ремонт этого участка улицы,-сообщил в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 15 сентября, вице-мэр Бердска по строительству и ЖКХ Владимир Захаров.