Ученые нашли фосфин: Венера может быть пригодна для жизни

Атмосфера насыщена серной кислотой, которая может уничтожить многие формы жизни

Опаляющая «адская планета» мгновенно убьет человека, если температура поверхности достигнет 470 ° C, а давление будет настолько высоким, что вы будете раздавлены заживо.

Фосфин был обнаружен на высоте 53-62 км над поверхностью Венеры, где есть земные температуры от 20 ° C до 37 ° C.

Но ученые считают, что верхний слой облаков на Венере в «умеренном» климате может быть домом для некоторых форм жизни.

Эту теорию поддерживает группа британских ученых, которые открыли газообразный фосфин в атмосфере Венеры.

Здесь, на Земле, фосфин образуется в результате разложения органических веществ - и то же самое может быть верно и для Венеры.

Теперь ученым нужно будет отправить зонд к Венере, чтобы подтвердить существование инопланетной жизни.

Фосфин в атмосфере свидетельствует о том, что Венера - главный кандидат для исследования в поисках инопланетной жизни.

Фосфин может появляться на планете по-разному.

Он может быть создан в атмосфере, на поверхности или под поверхностью. И его даже можно доставить с другой планеты.

На Венере фосфин был обнаружен на высоте около 60 км над поверхностью - в облачной атмосфере.

И ученые говорят, что непонятно, как это могло произойти без помощи инопланетян.

К сожалению, нет стопроцентной гарантии, что на Венере прячется жизнь - пока что.

«Мы подчеркиваем, что обнаружение фосфина не является надежным доказательством существования жизни», - сказала профессор Джейн Гривз из Кардиффского университета, возглавлявшая группу, сделавшую открытие.

«Однако мы исключили многие химические пути получения фосфина, причем наиболее вероятные из них не соответствуют требованиям на четыре-восемь порядков».

Фосфин считается «многообещающим признаком жизни», когда его обнаруживают в атмосфере скалистой планеты.

Следы фосфина в атмосфере Земли напрямую связаны с деятельностью человека и микробов.

И его можно найти и на других планетах.

На газовых планетах-гигантах в нашей Солнечной системе фосфин вырабатывается в глубоких слоях атмосферы, а затем поднимается вверх за счет конвекции.

Но на каменистых планетах, таких как Венера, твердая поверхность должна действовать как барьер, препятствуя этому механизму.

Вот что вам нужно знать ...

Венера почти такого же размера, как Земля, с диаметром 12 104 км по сравнению с 12 742 км Земли.

Венера настолько горячая, что температура поверхности может достигать 471 ° C.

Он вращается в противоположном направлении от большинства планет, возможно, из-за столкновения с астероидом.

Первый рукотворный самолет приземлился на Венере в 1996 году.

Венера - самая горячая планета Солнечной системы

Это второй по яркости объект на небе ночью.

На Венере образовавшийся таким образом фосфин, вероятно, будет разрушен сильно окисленными корками и атмосферой.

Таким образом, обнаружение фосфина в атмосфере каменистой Венеры может быть ключевым признаком того, что жизнь скрыта в слоях облаков планеты.

Давая надежду охотникам за инопланетянами, ученые заявили, что не могут определить какую-либо небиологическую причину появления фосфина Венеры.

Но они признали, что это может быть произведено живыми организмами - прямо как здесь, на Земле.

Однако исследователи предупредили, что фосфин также может происходить из «неизвестной фотохимии или геохимии», которую наука еще не обнаружила.

Маловероятно, что мы найдем источник газа, не исследуя облака или поверхность Венеры напрямую - с помощью какого-нибудь космического корабля.

Облака Венеры десятилетиями считались кандидатом на жизнь.

Но даже несмотря на то, что температура в атмосфере более мягкая, для жизни все еще существуют огромные препятствия.

Атмосфера насыщена серной кислотой, которая может уничтожить многие формы жизни.

Некоторые из опровергнутых объяснений включают доставку из-за вулканической активности, молний и метеоритов.

Ученые описали уровень фосфина, который эти методы могут доставить, как «незначительный».

Источник: thesun.co.uk