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Дождались: выберут подрядчика на ближайшие 3 года для ремонта ул. Черемушной за 264 млн рублей 17 сентября в Бердске

14:29 15.09.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ул. Черемушную отремонтируют по программе "Безопасные и качественные дороги", но не всю. Какие отремонтируют участки, и что конкретно сделают, рассказал Максим Совбанов.

Дождались: выберут подрядчика на ближайшие 3 года для ремонта ул. Черемушной за 264 млн рублей 17 сентября в Бердске
Дорога к микрорайону Раздольному вся разбита

О ремонте дорог в Бердске на оперативном штабе Бердска рассказал начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов. Какие дороги уже отремонтированы, какие в процессе, куда потрачен "Народный бюджет"? На эти вопросы ответил чиновник 15 сентября.

Максим Флюрович рассказал, что 17 сентября состоится аукцион, где определят подрядчика для ремонта ул. Черемушной по программе "Безопасные и качественные дороги". Работы будут выполняться ближайшие 3 года. Общая сумма контракта 264 млн рублей.

- На ул. Черемушной будет сделано всё - ремонт дорожного полотна, ограждение, освещение, светофоры, тротуары, ливневая канализация, - отметил Максим Совбанов.

Сделаны будут участки ул. Черемушной от ул. Боровая до ул. Лунная, от кольца до м-она Раздольный, подчеркнул Совбанов.

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