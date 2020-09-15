Дождались: выберут подрядчика на ближайшие 3 года для ремонта ул. Черемушной за 264 млн рублей 17 сентября в Бердске

Ул. Черемушную отремонтируют по программе "Безопасные и качественные дороги", но не всю. Какие отремонтируют участки, и что конкретно сделают, рассказал Максим Совбанов.

Дорога к микрорайону Раздольному вся разбита

О ремонте дорог в Бердске на оперативном штабе Бердска рассказал начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов. Какие дороги уже отремонтированы, какие в процессе, куда потрачен "Народный бюджет"? На эти вопросы ответил чиновник 15 сентября.

Максим Флюрович рассказал, что 17 сентября состоится аукцион, где определят подрядчика для ремонта ул. Черемушной по программе "Безопасные и качественные дороги". Работы будут выполняться ближайшие 3 года. Общая сумма контракта 264 млн рублей.

- На ул. Черемушной будет сделано всё - ремонт дорожного полотна, ограждение, освещение, светофоры, тротуары, ливневая канализация, - отметил Максим Совбанов.

Сделаны будут участки ул. Черемушной от ул. Боровая до ул. Лунная, от кольца до м-она Раздольный, подчеркнул Совбанов.