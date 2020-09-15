3 самых черствых знака зодиака. Они не умеют и не хотят сопереживать и сочувствовать

Такие люди равнодушно относятся к чужой беде и лишены какого-либо сострадания. Обычно, про таких говорят, что у них «черствое сердце». Кто-то считает, что такими людьми рождаются изначально, а кто-то убеждены, что такими их делает общество.

Если у кого-то плохое настроение, то они никогда не поинтересуются в чем может быть дело

1. Козерог

Открывает наш небольшой то бессердечных знаков Зодиака – Козерог. Представители, рожденные под знаком данного зодиакального созвездия, ставят на первое место только свои потребности. Их нельзя назвать жестокими, однако, они настолько сосредоточены на собственном благополучии, что отказываются замечать, что людям вокруг них нужна помощь, внимание и забота. Как правило, с ранних лет Козероги нацеливаются на карьеру и делают все, чтобы как можно быстрее добиться успеха. Они осознанно расставляют приоритеты, где собственное благополучие всегда выходит на первый план.

Сильные эмоции, чувства и переживания они считают за слабость, поэтому целенаправленно закрывают свою душу, стараясь не замечать чужие проблемы. Это крайне холодные люди, которых очень редко можно увидеть плачущими, кричащими или слабыми. Кроме того, у них очень сильно развит практический вид мышления. Если ребенок Козерога пораниться, то не дождется от родителя ласки и заботы. Вместо этого, Козерог-родитель прочитает лекцию про то, как нужно себя вести и скажет, что ребенок сам виноват в своей ситуации, так как бы неосторожен и неаккуратен.

2. Близнецы

Представители, рожденные под этим знаком Зодиака, известны своей общительностью. Вокруг Близнецов всегда находится огромное количество людей и иногда складывается впечатление, что они ведут крайне активную социальную жизнь, помогая другим в решении их проблем. Однако, такое поведение – это лишь видимость. Близнецы всегда открыты и улыбчивы, но им нет никакого дела до чужих проблем и переживаний. Они готовы всегда составить где-то кому-то компанию и любят вести непринужденные легкие беседы, но если дело доходит до реальной проблемы, то от Близнецов никогда не дождешься помощи. Если у кого-то плохое настроение, то они никогда не поинтересуются в чем может быть дело. Кроме того, Близнецам присуща такая черта, как расчетливость. Они никогда не будут ничего делать просто так, а лишь в ответ на что-то. Близнецов нельзя назвать плохими и жестокими людьми, но они всегда нацелены на собственную выгоду.

3. Девы

Тот, кто хотя бы немного интересуется астрологией должен знать, что знак Зодиака Девы – это главные прагматики и рационалисты. Они не любят ярких эмоций, а в своей жизни предпочитают руководствоваться только разумом и логикой. Очень часто можно услышать о Девах, что их называют очень равнодушными, холодными и расчетливыми. Эмоции для Дев – это то, что свидетельствует о слабостях и вообще ненужная вещь в жизни. Какой в них толк, если они не способствует решению проблемы? Помогать людям они любят и умеют, но только в свойственной для них манере. Они никогда не будут вести разговоры по душам, а лучше дадут нужный совет или проделают с человеком работу для ошибок. Со стороны может казаться, что Девы очень черствые и в этом, действительно, есть смысл, однако, иногда лучше откинуть все эмоции и послушать мудрых Дев, ведь они всегда знают, о чем говорят, хоть и не отличаются душевностью и сердечностью.

Источник: navalnyfals