14-летняя девочка верно диагностировала себе рак по симптомам в интернете

Девушка решила заняться этим, лёжа в машине скорой помощи, и тогда ей открылась печальная правда

Всё началось с того, что 14-летняя Амелия Джонсон из Дарема, Великобритания, стала замечать на себе странные синяки. И хоть девушка занималась танцами, их расположение и частота вызвали подозрения. Школьница обратилась к врачам, которые решили, что это нехватка железа, но забрали у неё кровь на анализ, чтобы удостовериться.

Каково же было удивление и испуг семьи Джонсон, когда посреди ночи в их дом принялись ломиться врачи скорой помощи. Они не могли ничего объяснить всполошившимся родителям девушки и лишь настаивали на срочной госпитализации. Пришлось согласиться, и, пока школьница ехала на скорой в больницу, она загуглила свои симптомы. И по первым же ссылкам оказались неутешительные диагнозы.

"Мам, у меня, наверное, рак", — не те слова, которые когда-либо хотела услышать 41-летняя Келли Джонсон. Но анализы подтвердили острый миелоидный лейкоз, который требовал немедленного лечения. Амелию привезли ночью в больницу, а уже в девять утра ей пришлось пережить свой первый сеанс химиотерапии. Однако после полугода усиленного лечения ей удалось победить рак.

Побочные эффекты лечения были просто ужасными. Она не только потеряла волосы (что для красивой молодой девушки всегда страшный удар), но и постоянно чувствовала сильную боль. Несколько раз мы даже думали, что она не выкарабкается. Ты видишь, как страдает твоя дочь, и никак не можешь ей помочь — только крепко обнять... Это кошмар любого родителя - Келли Джонсон.

Источник: life.ru