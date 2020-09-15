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+59 новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 15 сентября в Новосибирской области

14:39 15.09.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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В регионе зафиксировано 12 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе инфицированы 720 детей. 10 934 пациента выздоровели (+59 за сутки).

+59 новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 15 сентября в Новосибирской области
Еще 59 человек c коронавирусом выздоровели в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 15 сентября в регионе зафиксировано 12 207 случаев коронавирусной инфекции (+59 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 720 детей. 10 934 пациента выздоровели (+59 за сутки).

Скончалась еще одна женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 398 человек.

В отделениях реанимации находится 40 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 024.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 412 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 468 497 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 384 жителя региона, 39 632 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 217 обращений, госпитализированы 25 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

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