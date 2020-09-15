Какой отдых вам нужен по знаку зодиака. На диване или с рюкзаком в горы?

Отдых — это неотъемлемая часть жизни каждого человека, очень важная для здоровья. Астрологи определили, какой отдых предпочитают разные знаки зодиака.

Кому-то нужен активный отдых, а кому-то только диван с телевизором

Овен

У представителей этого знака энергия бьёт через край, поэтому они предпочитают активный отдых. Овны — заядлые туристы, которым безумно нравиться ходить в горы или сплавляться по реке. Настоящее счастье будет после покорения самой высокой вершины. Подопечные Марса очень любят ходить в походы.

Телец

Лежать на пляже и ничего не делать — это идеальный отдых для представителей этого знака. Подопечным Венеры крайне важен комфорт, поэтому отдых дикарями им категорично неприемлем. С высокой долей вероятности Телец заблаговременно выберет отель с тарифом all inclusive.

Близнецы

Для этих неугомонных личностей лучшим отдыхом является обычная смена деятельности. Представителям этого знака сейчас интересно погрузиться с аквалангом, через минуту строить песчаные замки, а ещё через две — исследовать развалины древнего города. За 28 дней отпуска Близнецы исколесят полмира, причём автостопом, поскольку так можно получить жизненно необходимое общение.

Рак

Заветная мечта подопечных Луны — отправиться в плаванье на край света. С самого детства они увлечены жизнью пирата: огромным количеством приключений и несметных сокровищ. Если реализовать детскую мечту не получиться, то Раки просто поедут на искренне любимое море.

Лев

Этим величественным особам необходим отель «5 звёзд», причём где-нибудь на острове в Карибском море. Там он будет «строить» обслуживающий персонал, выходить в море на яхте и просто наслаждаться отдыхом. Несмотря на капризный характер, подопечные Солнца всегда являются желанными гостями, поскольку очень щедры на чаевые.

Дева

Главное для представителей этого знака — минимальные расходы, поэтому зачастую они отправляются отдыхать на дачу. Там в компании тяпки и лейки Девы выращивают все, что можно закатать в банки. Все это происходит потому, что Девы — самый практичный знак Зодиака.

Весы

Несмотря на то в какую страну отправятся Весы, они с искренним энтузиазмом отправятся на все возможные экскурсии. При каждом путешествии они посетят все места, которые необходимы для получения эстетического впечатления.

Скорпион

Представители этого знака жить не могут без экстрима, это же касается и вида отдыха, который они выбирают. Острые ощущения и адреналин им необходим как воздух. Скорпионы без капельки страха отправятся в самые рискованные туры.

Стрелец

Подопечные Юпитера стремятся познать чужие культуры, кухню и способы мышления. В путешествие они предпочитают ехать на автомобиле, чтобы по дороге общаться с простыми людьми и постигать все местные обычаи. В общем и целом, Стрельцы — это заядлые путешественники.

Козерог

Рожденные под этим знаком люди с огромным удовольствием отправятся в холодные страны. Они будут безмерно счастливы, если заграницей не встретят ни одного соотечественники, поскольку они до безумия надоели дома. Козероги будут изучать путеводители и неуклонно следовать всем их указаниям.

Водолей

Представители этого знака хотят получить от отдыха что-то неожиданное и оригинальное. Например, оказаться в чужой стране без копейки денег, знания языка и каких-либо связей. Водолеи смогут найти способ общаться с местным населением и смогут довольно неплохо провести время.

Рыбы

У подопечных Нептуна ярко выражена духовная жизнь, поэтому они с большим удовольствием отправятся в паломничество в Иерусалим. Это согреет их мечущуюся душу.

Источник: navalnyfals