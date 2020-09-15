Губернаторы-герои: Попал ли в список самых упоминаемых в соцсетях глав регионов Андрей Травников?

В 14 из 18 субъектов, где в сентябре проходили выборы, наблюдается рост упоминаемости глав регионов, а общее снижение количества упоминаний вызвано резким падением показателей в невыборных субъектах.

В 14 из 18 субъектов, где в сентябре проходили выборы, наблюдается рост упоминаемости глав регионов

Что россияне пишут о главах российских регионов в соцсетях.

Центр политической конъюнктуры продолжает проводить ежемесячный анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях, на очереди — выпуск № 5 (за август 2020).

Затухание протестов в Хабаровском крае, вызванных отставкой главы региона Сергея Фургала и назначением на эту должность Михаила Дегтярева, а также отсутствие жестких конфликтов и противостояний в рамках предвыборных кампаний глав субъектов федерации привело к заметному снижению количества сообщений с упоминанием российских губернаторов.

При этом в 14 из 18 субъектов, где в сентябре проходили выборы, наблюдается рост упоминаемости глав регионов, а общее снижение количества упоминаний вызвано резким падением показателей в невыборных субъектах.

Кроме того, наблюдается заметное изменение характера этих упоминаний и специфики упоминания отдельных глав регионов.

В августе пользователи соцсетей оставили на 401 тыс. сообщений с упоминанием глав субъектов меньше, чем в июле этого года. Общее количество упоминаний всех глав регионов составило практически 1,5 млн.

При этом следует отметить, что основной вклад в сокращение общего числа упоминаний внесли главы двух регионов: Хабаровского края и Чеченской республики.

Михаила Дегтярева (-367,7 тыс. сообщений) стали значительно реже упоминать в связи со снижением активности протестующих в Хабаровском крае. Если судить по динамике информационных кампаний в соцсетях, то можно говорить о том, что протест в регионе идет на спад.

Рамзан Кадыров (-103,8 тыс. сообщений) в августе не создавал громких информационных поводов в соцсетях, как это было в июле, что привело к снижению числа его упоминаний.

Августовское снижение общего числа упоминаний глав регионов не следует воспринимать как падение интереса к деятельности всех губернаторов.

Если бы не серьезное сокращение количества сообщений с упоминанием Дегтярёва и Кадырова, общее количество упоминаний губернаторов в связи с выборами выросло бы. У 43 из 85 глав регионов зафиксирован рост упоминаемости.

Первое место по количеству упоминаний продолжает занимать Михаил Дегтярев (258 тыс.), на втором — Сергей Собянин (212 тыс.), на третьем — Радий Хабиров (86 тыс.), на четвертом — Игорь Кобзев (72 тыс.), пятое место занимает Рамзан Кадыров (54 тыс.)

В итоговом рейтинге больше всего поднялись: Александр Богомаз (+28 позиций), Николай Любимов (+27 позиций) и Дмитрий Артюхов (+25 позиций).

Заметнее всего в рейтинге упали: Владимир Сипягин (-33 позиции), Юрий Бездудный (-25 позиций) и Евгений Куйвашев (-21 позиция).

Практически все главы регионов, участвовавшие в выборах, показали рост числа упоминаний. Исключение составили четыре губернатора, у которых фиксируется лишь незначительное снижение, которое могло быть вызвано ставкой на традиционные каналы коммуникации — СМИ.

Заметно изменилось распределение сообщений по площадкам. Почти на 6% увеличилось количество сообщений во «ВКонтакте», на 2,2% уменьшилось количество сообщений в «Одноклассниках». На 4% снизилось в Facebook и на 3,75% в Twitter, что в первую очередь связано со снижением протестной активности в Хабаровске.

В августе общая доля позитивных комментариев выросла на 2,9% и достигла 9,11%, доля негативных комментариев увеличилась на 2,28%, до 9,71%. Тренд на поляризацию оценок глав регионов в социальных сетях продолжается. Если в июле нейтральные комментарии составляли 86,4%, то в августе — 81,2%.

Заметно изменилась тройка лидеров по доле позитивных упоминаний. На первом месте Александр Евстифеев (26,83% — открытие Института цифровых технологий, новая поликлиника в Козьмодемьянске), на втором Алексей Дюмин (22,7% — открытие нового ледового дворца, день рождения), на третьем Роман Копин (21,21% — итоги встречи с Мишустиным, обсуждение о снижение тарифов на электроэнергию).

Чаще всего в августе писали негативные комментарии в адрес Алексея Цыденова (25,92% — экологическая ситуация вокруг Байкала), Андрея Чибиса (24,91% — скандал с недвижимостью главы региона в Испании), Николай Любимов (23,69% — скандал вокруг декларации главы региона, чья несовершеннолетняя дочь «заработала» 10 млн рублей, а пресс-секретарь пояснил, что это доход от продажи имущества).

Выводы и прогнозы

• Хабаровск становится менее значимым. Значительное снижение числа упоминаний Михаила Дегтярева свидетельствует о снижении интереса к событиям в Хабаровске как со стороны жителей региона, так и наблюдателей из других регионов, которые переключились на новые инфоповоды: выборы в РФ, события в Белоруссии и др.

• Выборы сыграют определяющую роль в сентябре. Главным событием, влияющим на упоминаемость глав российских регионов, станут прошедшие в сентябре выборы: должно увеличиться как количество упоминаний, так и доля негативных комментариев.

• Поляризация продолжит расти. Снижение доли нейтральных комментариев, которое наблюдалось в июле и августе, продолжится и в сентябре в связи с обострением политической борьбы в преддверии выборов и войны интерпретаций после них.

*Выпуски серии традиционно выходят в первую неделю месяца. Мы намеренно опубликовали доклад после выборов, чтобы его результаты не оказывали влияния на ход предвыборной кампании

Источник: cpkr.ru