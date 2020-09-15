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Нашли полностью нейтрализующий COVID-19 препарат Ab8

16:45 15.09.2020 Фото: pixabay.com
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Препарат был обнаружен путем быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном человеческой клетки.

Нашли полностью нейтрализующий COVID 19 препарат Ab8
Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат 30

Ученые Питтсбургского университета в США нашли самую маленькую биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Она представляет собой белковое соединение, в 10 раз меньше полноразмерного антитела, которое было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Результаты исследования показали, что Ab8 очень эффективен в профилактике и лечении инфекции SARS-CoV-2 у мышей и хомяков. Крошечный размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом. Препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

Препарат был обнаружен путем быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном человеческой клетки. Когда белковое соединение сливается с частью иммуноглобулина, образуя Ab8, оно приобретает функции полноразмерного антитела.

У зараженных коронавирусом лабораторных животных Ab8 в 10 раз уменьшал количество вирусных частиц даже при самой низкой дозе.

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