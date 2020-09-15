О состоянии Навального в Омске и перелете в ФРГ по звонку Кремля, рассказал источник

Информационная битва по поводу того, что случилось с Навальным, имеет серьезные последствия для отношений между Россией и Западом.

Информационная битва по поводу того, что случилось с Навальным, имеет серьезные последствия для отношений между Россией и Западом

Парамедики, которые лечили российского оппозиционного политика Алексея Навального после того, как он тяжело заболел в самолете в прошлом месяце, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и ​​не обнаружили никаких признаков нарушения обмена веществ, сообщили пять медицинских источников, впервые высказавшихся. Их рассказы противоречат публичному диагнозу, поставленному врачами Больницы скорой помощи № 1 в Омске, где он находился на лечении, которые заявили, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ и его уровень сахара в крови в четыре раза выше нормы.

Три источника, осведомленные о первоначальном лечении Навального четырьмя фельдшерами до того, как его сняли с самолета и на аэродроме, сообщили, что глюкометрия, тест на глюкозу, показал, что его уровень сахара в крови был 3-5 ммоль (миллимоль) на литр - в пределах нормы.

«Сахарного диабета там не было, все сразу проверили и исключили», - сказал один из источников.



«Показатель в норме, с углеводным обменом проблем не было». Рейтер не проводил независимую проверку результатов анализов, проведенных парамедиками.

Два других источника, которые также знали о его лечении на аэродроме, сообщили Рейтер, что уровень сахара в крови Навального не был аномальным.

Четыре из пяти источников сообщили, что парамедики, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ.

«Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии растерянности сознания, он ничего не мог объяснить », - сказал один из источников, кто знал, как с ним обращались на аэродроме.

Германия, куда Навального доставили для дальнейшего лечения после двухдневного лечения в Омске, сообщила, что он был отравлен Россией редким нервно-паралитическим веществом Новичок. Берлин потребовал от Москвы объяснений на фоне призывов к санкциям.

Кремль заявил, что обвинения «беспочвенны» и что он не видел доказательств отравления.

Главный токсиколог Омской больницы скорой помощи № 1 Александр Сабаев, к которому обратились за комментариями по поводу выводов медработников, оспорил их.

«Нет, это неправда, бригада скорой помощи увидела сахар 13 ммоль на литр», - сказал он.



«Метаболические параметры можно определить только с помощью биохимического анализа, который можно сделать только в больнице».

Уровень сахара 13 ммоль на литр намного выше нормы.

Сабаев далее сказал, что у Навального была «склонность к коме», и отметил, что парамедики не вводили атропин, препарат, который применяют при подозрении на определенные виды отравления.

Три источника, которые сказали, что парамедики увидели клинические признаки отравления, сказали, что они сделали ему неуказанные инъекции для лечения его симптомов, но не делали атропин на аэродроме, потому что не подозревали об отравлении такого рода.

Сабаев заявил на прошлой неделе, что изначально подозревал отравление из-за того, что ему сказали парамедики и союзники Навального, и дал Навальному небольшую дозу атропина для лечения проблемы с легкими, когда он был в больнице.

Некоторые медицинские источники утверждают, что это, вероятно, спасло Навальному жизнь из-за его критического состояния. Атропин широко используется в экстренных ситуациях, в том числе для лечения воздействия пестицидов или нервно-паралитических агентов, таких как «Новичок», запрещенное вещество, которое, по словам Берлина, было обнаружено в теле Навального.

В своих публичных комментариях на прошлой неделе Сабаев сказал, что передумал по поводу отравления после получения результатов лабораторных анализов, которые, по его словам, не показали никаких признаков токсинов.

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Информационная битва по поводу того, что случилось с Навальным, имеет серьезные последствия для отношений между Россией и Западом.

Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась под давлением, чтобы остановить почти завершил строительство газопровода «Северный поток-2», по которому газ будет идти из России в Германию.

Кремль попросил Германию предоставить доказательства отравления. В пятницу государственная прокуратура Берлина объявила, что передаст информацию, если Навальный, выходящий из комы, согласится.

На просьбу прокомментировать отчеты о наблюдениях парамедиков и первоначальные результаты анализов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал Рейтер, что у него нет информации о том, «какие анализы были взяты у пациента врачами, встречавшими его в самолете, были ли Сдали вообще какие-то анализы и кто эти врачи ».

Откровенный противник президента России Владимира Путина, Навальный заболел 20 августа, когда он упал в обморок на внутреннем рейсе. Перед посадкой он выпил чашку чая, который, по словам его союзников, был отравлен.

Парамедики в аэропорту Омска получили сообщение от пилота самолета через авиадиспетчерскую службу о том, что на борту находится пассажир с вероятным отравлением, и основали терапию на этом диагнозе, сообщили три источника. Три источника сообщили, что те, кто был с Навальным, сказали экипажу, что это должно быть отравление.

Рейтер не смог связаться с пилотом или авиадиспетчером для комментариев.

По их словам, в первые 12 минут после приземления парамедики исключили возможную диабетическую кому и инсульт.

«Они работали методом исключения, исключили все те диагнозы, которые сейчас озвучиваются», - сказал один из источников.

Анастасия Васильева, Союзник Навального и его врач в течение последних нескольких лет говорят, что у политика никогда не было проблем с обменом веществ и уровень сахара у него в норме.

«Он здоровый человек, никаких серьезных отклонений у него не было», - сказала Васильева Рейтер.

Источник, наблюдавший за процессом лечения Навального в Омской больнице скорой медицинской помощи №1:

"Я сказал, что около дюжины врачей, лечивших его, не сомневаются. «Все были уверены, что это отравление, клиническая картина была такой», - сказал источник.

В больнице не сразу ответили на вопросы, отправленные в субботу утром по поводу этого описания выводов медицинской группы.

Областное министерство здравоохранения, который курирует Больницу скорой помощи № 1, подтвердил, что у Навального был высокий уровень сахара в крови и что после сдачи анализов в больнице у него диагностировали нарушение обмена веществ.

Сейчас Навальный проходит лечение в берлинской больнице Шарите, где ему сообщили, что он «сильно отравлен».



На вопрос об уровне сахара в его крови и о том, было ли у него нарушение обмена веществ, представитель больницы сказал: «Мы не комментируем« предположения и предположения »».

Источник в Омской больнице скорой медицинской помощи № 1 сообщил агентству Рейтер, что приказ об освобождении Навального и доставке его по воздуху в Германию поступил непосредственно из Кремля.

без объяснения причин.

«Мы сидели в офисе (в больнице), когда из Кремля позвонили и сказали выпустить пациента… и работа началась», - сказал источник. «Все вздохнули с облегчением».

Представитель Кремля Песков опроверг эту версию. «Нет. Это неправда », - сказал он.

«Администрация президента не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах нашей страны».

Источник: reuters.com