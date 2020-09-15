Отказ Лукашенко от власти в Белоруссии - лишь вопрос времени, заявила Тихановская

Она также сообщила о намерении оппозиции продолжать проводить акции протеста в республике.

Тихановская заявила, что отказ Лукашенко от власти в Белоруссии - лишь вопрос времени

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская утверждает, что отказ лидера республики Александра Лукашенко от власти является исключительно вопросом времени.

В авторской статье, опубликованной в понедельник в электронной версии газеты The Washington Post, Тихановская подтверждает, что по-прежнему не признает объявленные ЦИК Белоруссии официальные результаты голосования на президентских выборах в республике, состоявшихся 9 августа.

- В качестве кандидата от оппозиционного движения я получила большинство голосов на президентских выборах 9 августа, - полагает Тихановская.

В связи с этим она заявляет о намерении оппозиции продолжать проводить в Белоруссии акции протеста.

- Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие, - заверяет Тихановская.

По ее словам, "многие спрашивают, будет ли этого достаточно".

- Я считаю, что ответ - "да". Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти - это лишь вопрос времени, - считает Тихановская.

Согласно изложенной ею информации, оппозиция планирует продолжать устраивать "массовые демонстрации", "бойкот государственного аппарата", оказывать "давление на институты государства".

По признанию Тихановской, оппозиция Белоруссии намерена добиваться "поддержки со стороны международного сообщества".

- Мы просим другие правительства прекратить сотрудничать с режимом и ввести санкции в отношении физических лиц, подделавших результаты выборов и совершивших преступления против сограждан. Мы предупреждаем, что все соглашения с нынешним незаконным режимом Белоруссии заключаются другими странами на их собственный страх и риск, и мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет придерживаться таких соглашений. Вопреки государственной пропаганде, время на нашей стороне. Нет сомнения в том, что мы победим, - утверждает Тихановская.