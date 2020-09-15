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Тренировки в фитнес-центрах: 3 главных причины «за»

16:28 15.09.2020
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Регулярные тренировки способствуют не только созданию красивого тела, но и укреплению иммунитета, выносливости и повышению энергии.

Тренировки в фитнес центрах: 3 главных причины «за»

Однако, для одних нормой является поход в фитнес-центр, а другие заботятся о здоровье самостоятельно, в домашних условиях. Приверженцев первого варианта больше, что объясняется довольно весомыми причинами.

Техническая оснащенность

Инновационное оборудование от известных мировых разработчиков ― один из главных критериев современного спортклуба. Все их делят на две большие группы: силовые и кардиотренажеры. Если первые помогают развивать мышцы правильно, постепенно увеличивая нагрузку, то вторые больше рассчитаны на развитие выносливости, укрепление сердечно-сосудистой системы. Посещая спортзал на Оболони, спортсмены по достоинству оценят тренажеры Synergy, DNP от LifeFitness, а также резиновые амортизаторы, канаты, гири и иные атрибуты, способствующие проведению эффективных тренировок.

Безопасность

Все тренировочное оборудование для фитнес-центров приобретается у ведущих производителей отрасли, а их установку выполняют в соответствии с международными стандартами. При планировании учитывается множество параметров, от площади зала и веса тренажеров, до расположения вентиляции и освещения.

Есть и еще один фактор безопасности ― тренера и инструкторы, которые составляют индивидуальные программы для своих подопечных, учитывая их образ жизни и состояние здоровья. Поддержка профессионалов позволит добиться желаемого результата в разы быстрее.

Разнообразие услуг

Выбирая подходящий центр, многие клиенты ориентированы на перечень предоставляемых услуг. В основном взрослые и дети делают ставки на профессионально оборудованный спортклуб с бассейном, где представлены и другие виды занятий. Наибольшим спросом пользуются:

  • силовой тренинг;

  • кардиотренировки;

  • танцевальные группы;

  • йога и пилатес;

  • большой теннис.

Все, кто являются клиентами фитнес-центра «5 элемент» могут попробовать и такие новинки, как FreeMotion и Queenax. Также в перечень услуг клуба входят и занятия для беременных, детские развивающие группы, салон красоты, wellness. А расслабиться и закрепить результаты поможет массажные техники, сауны, джакузи, бани, фитобар. Особой популярностью пользуется спортивная школа, где дети занимаются танцами, гимнастикой, сквошем, теннисом, а также изучают основы дзюдо и самообороны. Красивое тело ― залог дисциплины, поддержки специалиста и стимула. Доверяйте тем клубам, где действительно заботятся о своих клиентах!

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