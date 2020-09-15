Чтобы заполучить желанные квадратные метры, например, в Алании, обращаться можно только в проверенное агентство недвижимости.

В последнее время все больше россиян задумываются о покупке недвижимости в Турции. Многим настолько полюбились атмосфера и комфортный климат этой экзотической страны, что им хочется остаться там навсегда или иметь приятную во всех отношениях альтернативу даче. Средиземным морем можно наслаждаться почти круглый год.

Отзывы покупателей о недвижимости в Турции

Известный русскоязычному населению в Турции район Махмутлар часто выбирают наши соотечественники. Для многих из них приемлем бюджетный, но качественный вариант недвижимости в Алании в этом районе.

Как оказалось, люди предпочитают Средиземное море Черному за счет более мягкого и комфортного климата. Наталья, теперь счастливая обладательница собственной квартиры в Турции, рассказала о своих затратах и впечатлениях после приобретения:

- Квартира обошлась мне в 35 тысяч евро. В таком ценовом диапазоне мне было предложено 7 вариантов, из которых я выбрала самый подходящий. Находится близко к морю – до берега дохожу за 10-15 минут, - пояснила женщина.

Судя по отзывам, цена квартиры в Турции несопоставима с ценами в той же Москве. На вопрос, сколько выходит дополнительных расходов на оформление квартиры, установку счетчиков, оплату налогов и так далее, россиянка ответила:

- Всего ушло примерно еще 1 тысяча евро. А вообще на жизнь здесь у нас выходит около 15 тысяч рублей в месяц с оплатой квартиры и питанием, что гораздо дешевле проживания в России.

Кстати, Наталья поделилась опытом, что лучше всего покупать недвижимость за наличные. Для этого нужно обменять рубли на евро еще в Москве и перевести на самолете в Турцию. Как выяснилось, можно много потерять на курсе и банковских комиссиях, если обменивать рубли в Турции. На декларирование денежных средств перед полетом уходит 5 минут.

Агентство недвижимости в Турции

Чтобы заполучить желанные квадратные метры, например, в Алании, обращаться можно только в проверенное агентство недвижимости, которое дорожит своей репутацией. По мнению покупателей, которые обратились в компанию Profit Real Estate, эта организация помогла решить все вопросы с покупкой недвижимости в Турции.

Многие из обратившихся заявили, что обязательно будут советовать компанию своим знакомым. Они заявили, что Profit Real Estate оказалась наиболее компетентной и надежной в плане продаж недвижимости в Алании.

Преимущества компании:

Большой выбор вариантов;

Полное юридическое сопровождение;

Предоставление максимально достоверной информации;

Подбор недвижимости в любом ценовом варианте.

- Квартира в Турции – это не только проживание на берегу моря, натуральные фрукты по низкой цене, но и выгодная инвестиция, поскольку недвижимость здесь только вырастет в цене. И чем быстрее это сделать, тем лучше, - пояснила россиянка.