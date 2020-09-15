Отрезала член во время ссоры своему мужу селянка

Ночной кошмар каждого представителя сильного пола стал явью для мужчины из села Тайдаково, которое расположено в Шигонском районе Самарской области. Местному жителю отрезала его половой орган собственная жена. Об этом рассказали в социальных сетях анонимные самарцы. Предположительно, инцидент произошел во время ссоры.
По словам знакомых с ситуацией, сейчас по факту данного инцидента ведется следствие. Пострадавший сейчас находится в реанимации. В каком он состоянии – неизвестно.
Источник: Жизнь в Шигонах и, Шигонском районе