Отрезала член во время ссоры своему мужу селянка

По словам знакомых с ситуацией, сейчас по факту данного инцидента ведется следствие. Пострадавший сейчас находится в реанимации. В каком он состоянии – неизвестно.

Жительница Самарской области отрезала своему мужу его достоинство

Ночной кошмар каждого представителя сильного пола стал явью для мужчины из села Тайдаково, которое расположено в Шигонском районе Самарской области. Местному жителю отрезала его половой орган собственная жена. Об этом рассказали в социальных сетях анонимные самарцы. Предположительно, инцидент произошел во время ссоры.

По словам знакомых с ситуацией, сейчас по факту данного инцидента ведется следствие. Пострадавший сейчас находится в реанимации. В каком он состоянии – неизвестно.

Источник: Жизнь в Шигонах и, Шигонском районе