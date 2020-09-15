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Отрезала член во время ссоры своему мужу селянка

17:02 15.09.2020 Фото: pixabay.com
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По словам знакомых с ситуацией, сейчас по факту данного инцидента ведется следствие. Пострадавший сейчас находится в реанимации. В каком он состоянии – неизвестно.

Отрезала член во время ссоры своему мужу селянка
Жительница Самарской области отрезала своему мужу его достоинство

Ночной кошмар каждого представителя сильного пола стал явью для мужчины из села Тайдаково, которое расположено в Шигонском районе Самарской области. Местному жителю отрезала его половой орган собственная жена. Об этом рассказали в социальных сетях анонимные самарцы. Предположительно, инцидент произошел во время ссоры.

По словам знакомых с ситуацией, сейчас по факту данного инцидента ведется следствие. Пострадавший сейчас находится в реанимации. В каком он состоянии – неизвестно.

Источник: Жизнь в Шигонах и, Шигонском районе

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