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Мертвых мальчиков 7 и 8 лет нашел возле пешеходного моста прохожий в районе ул. Мичурина

16:53 15.09.2020 Фото: pixabay
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Дети находились без присмотра взрослых. В течение часа местные жители видели, что дети купаются одни, однако никто мер реагирования не принял.

Мертвых мальчиков 7 и 8 лет нашел возле пешеходного моста прохожий в районе ул. Мичурина
Ребят нашел случайный прохожий

11 сентября 2020 года около 17 часов в следственные органы поступило сообщение о том, что в реке Баган села Довольное в районе улицы Мичурина рядом с пешеходным мостом обнаружены тела 2 мальчиков 2012 и 2013 годов рождения. По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что дети находились без присмотра взрослых. В течение часа местные жители видели, что дети купаются одни, однако никто мер реагирования не принял. Тела потерпевших обнаружил прохожий. В настоящие время следователем СКР опрошены очевидцы, родственники мальчиков, а также школьные педагоги. Для установления точной причины смерти потерпевших назначена судмедэкспертиза по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

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