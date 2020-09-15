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Избил арбитра за красную карточку экс-футболист Роман Широков. На него завели уголовное дело

17:33 15.09.2020 Фото: скриншот видео
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На экс-полузащитника завели дело по статье 115 УК РФ – умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Роману грозят исправительные работы. Не исключено, что его приговорят к заключению.

Избил арбитра за красную карточку экс футболист Роман Широков. На него завели уголовное дело
На Романа Широкова завели уголовное дело

Бывший футболист сборной России Роман Широков стал фигурантом уголовного дела, сообщается в телеграм-канале Baza.

По информации источника, на экс-полузащитника завели дело по статье 115 УК РФ – умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Роману грозят исправительные работы. Не исключено, что его приговорят к заключению.

Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Главный арбитр Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него. Впоследствии Данченков дал показания на обидчика.

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