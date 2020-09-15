За 500 тыс. руб. продают трусы Филиппа Киркорова. Что еще продают странного от знаменитостей?

Ранее владелец белья Киркорова просил за него миллион рублей

Многие звезды очень любят общение с фанатами, ввиду чего постоянно выходят в прямые эфиры, отвечают на вопросы, посещают автограф-сессии и просто с удовольствием фотографируются после концертов или на премьерах фильмов. Среди селебритис есть и те, кто не приемлет контакт с поклонниками. Несмотря на это, верные фанаты находят способы получить «частичку» своего кумира. Журналисты издания «Актуальные новости» составили перечень самых странных объявлений по продаже вещей известных персон.

Трусы Филиппа Киркорова

Об уникальном товаре, появившемся на одной из площадок, первым рассказал драматург Влад Васюхин. По его словам, не меньшее удивление вызывает цена лота – 500 тысяч рублей. В описании товара говорится, что они были у Киркорова в единственном экземпляре, ввиду чего являются настоящим эксклюзивом. Автор объявления уточняет, что трусы находились в гардеробе исполнителя с начала текущего года, однако в одном из городов артист оставил их в гостинице. Также на сайте значится, что ранее владелец белья Киркорова просил за него миллион рублей, но в силу отсутствия покупателей ценник пришлось снизить в два раза.

Белье Ольги Бузовой

Объявление о продаже белья Бузовой появилось в сообществе «Барахолка Чита» в Instagram. По словам владельца трофейного комплекта, он достался ему в 2019 году. Тогда Бузова выступала в Чите с шоу «Принимай меня». Во время концерта певица заявила, что попала в «город без мужчин, которые направо и налево раздают себя, как Wi-Fi». Информация о том, как именно белье попало в руки автора объявления, отсутствует. Стоимость комплекта, состоящего из бюстгальтера и трусиков, составляет всего 15 тысяч рублей. По словам автора поста, у него есть доказательства того, что белье принадлежит именно Бузовой. Одно из столичных изданий связалось с певицей и уточнило вопрос по поводу потери личных вещей в Чите, но ее агент Антон Богославский опроверг информацию.

Рубашка Владимира Путина

Объявление о продаже личной вещи российского президента появилось на ресурсе «Авито». Его автор заявил, что при покупке клиент все сам поймет. Примечательно, что после появления новости об объявлении на него отреагировал даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства ни в одном городе

«Они могут отрицать, да, но при покупке вам будет все ясно. Фотографию бирки увидит только покупатель, который выйдет со мной на связь», - заявил продавец.

На рубашке, которую ее владелец называет элементом гардероба Владимира Путина, нет ничего особенного. На бирке внутри находится роспись швеи или дизайнера. По словам мужчины, он будет готов предоставить неопровержимые доказательства подлинности товара только после того, как увидит деньги за него. По одной из версии пользователей социальных сетей, Путин мог забыть рубашку в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. Уточняется, что после обнаружения ее ни разу не стирали. Стоимость уникального артефакта составляет 165 тысяч рублей.

Автографы

Росписи знаменитостей на бумажке или флаере чаще всего можно встретить на сервисах для размещения объявлений. Примечательно, что данный товар имеет очень странную зависимость от знаменитости автора. Чем более популярен артист, оставивший автограф, тем меньше за него просят. К примеру, в Сети с легкостью можно найти роспись Егора Крида за 100 рублей. Автографы «Блестящих», «Иванушек», «Миража» и других уже ставших классическими коллективов продаются значительно дороже. Стоимость росписи ныне покойной Жанны Фриске может достигать 50 тысяч рублей.

Автограф Юлии Михальчик имеет стоимость в 1,5 тысячи рублей. Судя по описанию, звезда «Фабрики звезд» выступала в одном из городов России в 2006 году, после чего спустилась в зал для встречи с фанатами. Примечательно, что объявление о продаже автографа артистки находится на ресурсе более года, однако пока еще не нашло своего покупателя.

Пропуск Игоря Николаева

Документ известного российского артиста появился в продаже относительно недавно. Его заявленная стоимость составляет 10 тысяч рублей. По словам автора объявления, документу более 30 лет, но он отлично сохранился, так как его держали в специальном чехле.

«Фестиваль советско-индийской дружбы состоялся в 1987-1988 годах в Индии и многочисленных регионах Советского Союза. Этот пропуск только для фанатов и коллекционеров, так как никакой другой ценности он сегодня не представляет», - говорится в тексте объявления.

Кассета с первыми записями Земфиры

Раритетная кассета в свое время принесла огромную популярность артистке. Именно с данным материалом Земфира в 1998 году пришла к Леониду Бурлакову, который долгие годы был ее продюсером. Стоимость кассеты, часть пленки на которой уже затерлась, составляет 8 миллионов рублей. Также на уникальном артефакте имеется автограф исполнительницы. По словам владельца кассеты, Земфира передала ему кассету в 1998 году после переезда в Москву. В социальных сетях многие пользователи отметили, что, по версии автора, артистка должна была оставить запись будущему продюсеру.