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Сгорел в квартире на Забалуева во время пожара житель Новосибирска. его эвакуировали, но он умер

18:26 15.09.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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В настоящее время следователем СКР совместно с дознавателем МЧС России проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сгорел в квартире на Забалуева во время пожара житель Новосибирска. его эвакуировали, но он умер
Пожар унес жизнь человека

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в результате пожара, сообщила во вторник старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

15 сентября 2020 года около 17 часов поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного по улице Забалуева города Новосибирска произошел пожар. Во время пожара в указанной квартире находился мужчина, который был эвакуирован. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи проводили пострадавшему реанимационные мероприятия, однако мужчина скончался.

По данному факту следователем следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СК.

В настоящее время следователем СКР совместно с дознавателем МЧС России проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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