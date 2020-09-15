15.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Наказать адвокатов Пашаева и Добровинского после скандального суда над Ефремовым требует Минюст

18:39 15.09.2020 Фото: Пресс-службы Пресненского суда
0

В министерстве считают, что те позволили себе лишнее в публичных высказываниях. Пашаева хотят лишить адвокатского статуса, в Добровинского - привлечь к дисциплинарной ответственности.

Наказать адвокатов Пашаева и Добровинского после скандального суда над Ефремовым требует Минюст
Пашаев и Ефремов во время суда

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского, который представлял сторону потерпевших в резонансном деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Также направлено прошение о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который был защитником актёра.

— Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия — Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева, — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что представления связаны с публичными высказываниями Добровинского и Пашаева.

— Такие высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрирует пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывает на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности, — сочли в Минюсте.

Напомним, после того, как суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам тюрьмы, в адрес его защитника обрушился шквал критики. Члены Федеральной палаты адвокатов обвинили его в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса.

Позже появилась информация, что Пашаев сам навязался к актёру, а некоторые предположили, что юрист сделал всё возможное, чтобы "утопить" своего подзащитного, поскольку в прошлом он потерял в ДТП семью. Сам же Пашаев заявил, что его работа по защите интересов Михаила Ефремова закончилась после приговора, добавив, что не жалеет о выбранной тактике.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пашаева лишат статуса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Первый пост после выхода из комы опубликовал Алексей Навальный из клиники Charite
20:39 15-09-2020
Первый пост после выхода из комы опубликовал Алексей Навальный из клиники Charite
Миссию на "русскую планету" Венеру хочет отправить Роскосмос
20:30 15-09-2020
Миссию на
Закрыли на карантин из-за коронавируса 4 школы в Новосибирской области
20:18 15-09-2020
Закрыли на карантин из-за коронавируса 4 школы в Новосибирской области
БердскПредъявляют два счета за вывоз мусора в Бердске. Власть ответила в соцсетях на претензии
20:01 15-09-2020
Предъявляют два счета за вывоз мусора в Бердске. Власть ответила в соцсетях на претензии
С какими именами идеально совместимо имя Анастасия? С этими мужчинами Настя всегда сможет построить прочный брак
19:52 15-09-2020
С какими именами идеально совместимо имя Анастасия? С этими мужчинами Настя всегда сможет построить прочный брак
Именем Навального назовет новые санкции против России Евросоюз
19:47 15-09-2020
Именем Навального назовет новые санкции против России Евросоюз
Первичная диета: Плюсы и минусы эффективной диеты древних людей
19:38 15-09-2020
Первичная диета: Плюсы и минусы эффективной диеты древних людей
БердскМеняет кресло мэра на депутатский мандат заксобрания глава Бердска Евгений Шестернин, сообщили источники
19:29 15-09-2020
Меняет кресло мэра на депутатский мандат заксобрания глава Бердска Евгений Шестернин, сообщили источники
Можно ли вырывать седые волосы? Народные средства борьбы с седыми волосами
19:24 15-09-2020
Можно ли вырывать седые волосы? Народные средства борьбы с седыми волосами
Как правильно загадать желание в Новолуние 17 сентября 2020 года, чтобы оно точно исполнилось
19:18 15-09-2020
Как правильно загадать желание в Новолуние 17 сентября 2020 года, чтобы оно точно исполнилось