Как сдать экзамены на водительские права по новым правилам в Новосибирской области

Водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются действительными для управления транспортными средствами на территории РФ до 31 декабря 2020 года.

Госавтоинспекция Новосибирской области предлагает познакомиться с информацией о порядке сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и замены водительских удостоверений.

Сотрудники ГИБДД также напоминают гражданам, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации», а также приказом МВД России от 9 июня 2020 г. № 410, водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются действительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации до 31 декабря 2020 года.

Для замены таких водительских удостоверений реализована дополнительная возможность подачи заявления посредством электронной почты.

Для замены водительского удостоверения указанным способом необходимо во вкладке «Контакты» главной страницы официального сайта Госавтоинспекции в разделе «Подразделения Госавтоинспекции» выбрать экзаменационное подразделение и направить комплект документов по указанному там адресу электронной почты.